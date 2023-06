Tezenis Summer Festival Genova scaletta e cantanti

I cantanti e la scaletta del Tezenis Summer Festival di scena stasera 30 giugno in piazza della Vittoria a Genova

Dopo il grande successo di Paestum torna il Tezenis Summer Festival stasera 30 giugno a Genova in piazza della Vittoria dove si alterneranno 30 cantanti per animare uno dei tanti eventi dell’estate 2023. Ci sarà spazio per i tormentoni di questa stagione ma anche per ascoltare grandi successi così come avvenuto nelle precedenti tappe dell’evento organizzato da Radio 105. A condurre il concerto ci sono ancora una volta Mariasole Pollio, già vista al Love Mi in Piazza Duomo a Milano, e Rebecca Staffelli, speaker di Radio 105 che in tv è già apparsa in alcune puntate di Amici di Maria De Filippi proprio per presentare l’evento di questa sera. La scaletta del Tezenis Summer Festival a Genova vede le esibizioni di alcuni dei protagonisti dell’airplay radio a cominciare dai The Kolors che con ItaloDisco guidano la classifica con il brano più trasmesso nelle radio italiane.

Una grande sorpresa così come Achille Lauro che porterà sul palco la hit Fragole. Tra gli artisti presenti sul palco di piazza della Vittoria anche Elodie anche quest’anno tra le regine dell’estate con Pazza Musica in duetto con Marco Mengoni, sul palco di Genova ci sarà spazio anche per Elettra Lamborghini, altro nome ormai presenza fissa tra i tormentoni estivi. Fitta la presenza anche dei cantanti reduci da Amici, in particolare Angelina Mango che con Ci pensiamo domani ha attirato l’attenzione del pubblico, poi ancora Luigi Strangis vincitore dell’edizione 2022, Wax e Aka 7even. Si esibiranno inoltre Francesca Michielin, gIANMARIA, Francesco Gabbani, Mara Sattei, Carl Brave e Alfa. Nella scaletta del Tezenis Summer Festival a Genova anche la coppia inedita Fabio Rovazzi e Orietta Berti, i Gemelli Diversi, le Vibrazioni, Follya e i Coma Cose. Non si conosce l’ordine di esibizione dei cantanti ma è confermata la presenza anche di Andrea Diamante, Beatrice Quinta, Dargen d’Amico, Erwin, Il Pagante, Junior Cally, Lolita, Matteo Romano, Shari, Vegas Jones e Wayne. L’evento è a ingresso gratuito.

Tezenis Summer Festival Genova orari e durata

Il concerto Tezenis Summer Festival a Genova partirà alle ore 20.00 con un dj-set di Radio 105 per intrattenere il pubblico che sarà presente in Piazza della Vittoria stasera 30 giugno. L’evento con i cantanti che fanno parte della scaletta ufficiale partirà invece alle 21 e dovrebbe finire, a meno di stravolgimenti di scaletta e imprevisti, per mezzanotte. Sarà possibile assistere allo spettacolo anche in tv. Infatti così come le altre tappe, anche questa volta tutte le esibizioni potranno essere viste in diretta su Radio 105 TV. La tappa di Genova è la quarta e ultima del Tezenis Summer Festival 2023 dopo il grande successo dei concerti che si sono tenuti a Rimini, Messina e Paestum. Sono stati ben 60 gli artisti che hanno partecipato a questo grande evento estivo che ha arricchito ulteriormente il già folto calendario di spettacoli in giro per l’Italia. Basti pensare al Tim Summer Hits di scena a Roma e Rimini o al Radio Italia Live il Concerto con i concerti a Roma e Palermo, quest’ultimo in scena sempre stasera 30 giugno.