Scomparsa fiction Raiuno quante puntate sono

Scomparsa è la fiction di Raiuno del 2017 in replica: quante puntate sono previste e il cast della serie

L’estate della tv italiana si arricchisce sempre più di repliche. Per la domenica sera è il caso di Scomparsa fiction di Raiuno andata già in onda tra il novembre e il dicembre del 2017 e riproposta in questo mese di luglio dopo ben sei anni. Il riscontro di ascolti fu davvero ottimo durante la prima messa in onda attestandosi su una media del 25% di share, superata però in ogni appuntamento dal GF Vip non in termini di spettatori ma di attenzione del pubblico. La Tv di Stato ha deciso di presentare nuovamente la serie con un giovane Giuseppe Zeno nella sua interezza, senza alcun taglio o riduzione per accorpare creando una miniserie come invece accaduto con altri prodotti. Dunque gli episodi di Scomparsa sono sei per lo stesso numero di serate caratterizzate dalla messa in onda di due episodi alla volta:

Prima puntata: domenica 2 luglio 2023

Seconda puntata: domenica 9 luglio 2023

Terza puntata: domenica 16 luglio 2023

Quarta puntata: domenica 23 luglio 2023

Quinta puntata: domenica 30 luglio 2023

Sesta puntata: domenica 6 agosto 2023

Il titolo del primo episodio è Il giorno della scomparsa: Camilla e Sonia scompaiono dopo una festa organizzata con gli amici del liceo in cui un loro amico assume una sostanza stupefacente. I sospetti ricadono proprio su Andrea perché è stato l’ultimo ad avvistare le ragazze prima della sparizione. Il secondo episodio di Scomparsa si intitola 16 ore dopo: iniziano le ricerche e si scopre il nome del pusher che avrebbe potuto fornire sostanze a Camilla e che le ragazze erano a mangiare kebab prima di sparire. L’episodio tre si chiama Tre giorni dopo: un carcerato fa una segnalazione e le indagini ipotizzano che qualcuno abbia voluto vendicarsi a causa della madre di Camilla, psichiatra e assistente sociale. Nel quarto episodio di Scomparsa fiction di Raiuno si indaga sulle storie sentimentali di Camilla e Sonia, mentre nella quinta puntata, dal titolo Cinque maggio, si fa un salto nel passato e si vedono le due ragazze a Roma, purtroppo una delle due viene ritrovata morta (Sonia) uccisa la notte stessa della sparizione e che aveva litigato con suo padre. Il sesto episodio portano le indagini sul monte Conero dove potrebbe essersi rifugiata Camilla che si era avvicinata ad un farmacista. Nella settima puntata dal titolo Cinque settembre si scopre che Sonia era in un giro di fondamentalisti islamici mentre della sua amica continuano a non esserci tracce. L’episodio otto si chiama Sette maggio: Camilla e Sonia avevano comprato dosi di sostanze stupefacenti giorni primi di sparire. La puntata nove di Scomparsa fiction Rai si chiama Otto maggio e risulta cruciale perché viene arrestato il farmacista per aver usato le ragazze come pusher, nel frattempo Camilla viene ritrovata viva in un pozzo. L’episodio dieci mostra il recupero della ragazza che però è in gravi condizioni, nella puntata undici proprio Camilla confessa l’omicidio di Sonia e infine nell’ultima puntata, il gran finale di Scomparsa, si daranno le risposte a tutti gli interrogativi. Ogni puntata di Scomparsa fiction di Raiuno ha la durata di 2 ore.

Scomparsa fiction cast

Il cast di Scomparsa fiction Rai è composto da Vanessa Incontrada che interpreta la protagonista, Nora, madre di Camilla a cui presta il volto l’adolescente Eleonora Gaggero. Sonia, l’altra ragazza al centro delle vicende, è interpretata dall’attrice Pamela Stefana. Il vicequestore aggiunto Giovanni Nemi è il personaggio che fa Giuseppe Zeno in Scomparsa mentre è Romano Reggiani ad interpretare Andrea, cruciale per la trama. Nel cast ci sono anche:

Luigi Petrucci: Ispettore Nicola Balestri

Andrea Renzi: Enrico Carezza

Luigi Di Fiore: Fausto Iseo

Fiorenza Tessari: Marianna Iseo

Michele De Virgilio: Prof. Pasini

Elisabetta Pellini: Annalisa

Niccolò Calvagna: Lorenzo Nemi

Simon Grechi: Davide Giuliani

Clotilde Sabatino: Monica Giuliani

Federico Russo: Luca Rebeggiani

Saul Nanni: Arturo “Armadillo” Trasimeni

Fabio Camilli: Riccardo Trasimeni

Maria Rosaria Russo: Marta Rebeggiani

Euridice Axen: Olga Turano

David Sef: Amir Ikri

Alessia Lamoglia: Linda Balestri

Giulio Cristini: Gabriele Lanci

Flaminia Lera: Claudia

Massimo De Santis: Attilio Forgione

Sandra Ceccarelli: Gilda

Marco Cocci: Giancarlo Ferrari

Chiara Conti: Gloria Spaggiari

Alberto Molinari: Ugo Turano

Sofia Ferrajuoli: Greta Iseo

Germana Botta: Arianna Gualtieri