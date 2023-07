Tim Summer Hits scaletta seconda puntata stasera 2 luglio: cantanti

L’ordine di esibizione dei cantanti in scaletta nella seconda puntata del Tim Summer Hits 2023 con Andrea Delogu e Nek

L’estate 2023 ricca di eventi musicali vede in calendario anche il Tim Summer Hits in onda su Raidue e arrivato alla seconda puntata stasera 2 luglio. Dopo l’esordio di sette giorni fa si torna a Piazza del Popolo a Roma dove Andrea Delogu e Nek danno vita ad un’altra serata all’insegna della musica con tanti artisti che animeranno il pubblico presente nella location della Capitale. I due conduttori saranno affiancati dagli Autogol per le incursioni nel dietro le quinte e Ema Stokholma che si dedicherà alle interviste agli interpreti che partecipano alla serata oltre a raccontare l’evento per Rai Radio 2. Anche in quest’occasione sono tantissimi i cantanti in scaletta nella seconda puntata del Tim Summer Hits 2023 del 2 luglio a cominciare da Annalisa, regina di quest’estate con Mon Amour e Disco Paradise insieme a Fedez e gli Articolo 31, anche loro presenti a Piazza del Popolo. Non potevano mancare in scaletta anche Achille Lauro e Rose Villain con il tormentone Fragole e Elodie e Marco Mengoni che porteranno nuovamente sul palco Pazza Musica. Un’altra coppia artistica di questa stagione fa parte dell’ordine di esibizione della seconda puntata del Tim Summer Hits di stasera 2 luglio: Irama e Rkomi. I due cantautori eseguiranno il nuovo singolo Hollywood, primo estratto dell’album No Stress, ma sarà l’occasione di ascoltare anche 5 gocce e Luna Piena, gli altri due brani che hanno dato vita al sodalizio.

Tim Summer Hits 2023 seconda puntata: la scaletta

Tra i cantanti in scaletta che partecipano al Tim Summer Hits 2023 ci sono anche Ariete, Bresh, i Boomdabash che per l’estate 2023 hanno collaborato con Paola e Chiara, Emma, dopo il grandissimo successo avuto al Radio Italia Live Il Concerto dove è apparsa in gran forma, Francesco Gabbani e Dargen D’Amico. La scaletta della seconda puntata dell’evento di Piazza del Popolo prevede anche le esibizioni di Giorgia, Guè, LDA, Madame e Leo Gassman, oltre a quelle di Fabrizio Moro, Gaia e Rosa Chemical, rivelazione di Sanremo 2022. Grande attesa poi per i Pinguini Tattici Nucleari, anche quest’estate ai primi posti della classifica dei singoli con il singolo Rubami la notte, Tananai reduce dal grande successo di Tango e Abissale e Tedua. Mario Molinari, questo il vero nome del rapper, è il vero protagonista di queste ultime settimane con il suo album Divina Commedia diventato per la terza volta consecutiva il più venduto e ascoltato in Italia. Per la gioia dei tanti fan presenti a Roma ci saranno infine anche Paola e Chiara che eseguiranno il singolo Furore, portato al Festival di Sanremo, e Mare Caos. Un grande ritorno quello delle sorelle Iezzi premiato anche dal successo dell’album Per Sempre. Il Tim Summer Hits 2023 è formato quest’anno da sei concerti che andranno in onda ogni domenica su Raidue, infine ci sarà spazio anche per un best of che sarà trasmesso, secondo quanto trapelato, ad inizio agosto. Le location scelte per gli eventi che vedono alla conduzione Andrea Delogu e Nek sono Roma e Rimini.