Amici 22 Mattia Zenzola svela se con Benedetta stanno insieme

La coppia di ballo di Amici 22 formata Mattia Zenzola e Benedetta Vari esce allo scoperto. Il vincitore spiega se con la ballerina se stanno insieme

Finalmente la verità su se Mattia Zenzola e Benedetta Vari stanno insieme. Il gossip è sempre di casa ad Amici 22, la nuova stagione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che da sempre, oltre a mettere in mostra tanti giovane talenti del canto o della danza, fa anche nascere tante storie d’amore. Insomma, non sarà certo Uomini e Donne, ma sotto certi aspetti l’amore la fa spesso da protagonista anche tra i giovani artisti di Amici. Una coppia di ballo in particolare ha da tempo attirato l’interesse di spettatori e spettatrici, quella composta da Mattia Zenzola e Benedetta Vari. Fin dal loro primo incontro nel programma di Canale 5 è apparso chiaro a tutti che tra i due c’era una forte sintonia, che è gradualmente divenuta una solida amicizia. O forse qualcosa di più, secondo il pubblico del talent che presto ha iniziato a chiedersi se, sotto sotto, tra Benedetta e Mattia non ci fosse una vera e propria relazione, esplicita o meno. Ufficialmente, Benedetta è fidanzata con Simone Maselli, per cui tra lei e Mattia non ci sarebbe nulla, o almeno così dovrebbe essere.

Ma i fan dello show hanno iniziato a cogliere alcuni dettagli che potrebbero far pensare altro, come ad esempio uan discussa esibizione di Benedetta e Mattia in cui i due ragazzi si sono scambiati un bacio che, secondo alcuni, non sarebbe stato parte della coreografia originale. Da bacio a bacio, successivamente anche Simone ha pubblicato su Instagram una foto di un suo bacio con Benedetta, nel tentativo di allontanare i pettegolezzi. A chiarire come stanno veramente le cose, in questo complicato triangolo ci ha pensato lo stesso vincitore di Amici 22. Ancora nelle scorse settimane Benedetta ha confermato che tra lei e Mattia esiste solamente un rapporto professionale e di amicizia, anche dopo aver pubblicato su Instagram un loro romantico ballo sulla spiaggia al tramonto. Le voci non si sono però placate tra segnalazioni e foto che li vedono spesso insieme. Lo stesso Mattia ha sempre ribadito che nessuna persona gli è mai stata vicino e lo ha supportato quanto ha fatto Benedetta. Finalmente il giovane ballerino ha recentemente detto tutta la verità sulla storia tra di loro in un’intervista a Libero: il feeling che si vede sul palco e nelle coreografie, ideate spesso dal loro maestro Raimondo Todaro, sono frutto di una sintonia speciale che si è creata tra loro che amano trascorrere del tempo l’uno accanto all’altra. Dunque Mattia e Benedetta non stanno insieme.

Amici 22 Cricca e Isobel sono tornati insieme

Benedetta e Mattia non sono però l’unica coppia di cui si è parlato nel corso di Amici 22. Molto discutere ha fatto il legame (stavolta vero e ufficiale) tra altri due concorrenti del talent show di Canale 5: Cricca e Isobel. I due si sono messi insieme nel corso della loro avventura, raccogliendo il consenso dei fan, ma nelle ultime puntate della stagione Isobel ha deciso di allontanarsi da Cricca, che invece sembrava più intenzionato a ricostruire il legame che li univa.

Di recente, però, sui social hanno iniziato a girare alcune foto che li mostrano di nuovo insieme, in atteggiamenti piuttosto intimi. Una in particolare li mostra sulla spiaggia di Rimini, con Isobel teneramente abbracciata a Cricca. Tutto lascia intendere che la coppia sia finalmente tornata insieme dopo una breve separazione. Tra l’altro non si nascondono più, il cantante e la ballerina stanno trascorrendo insieme le vacanze a Rimini senza staccarsi mai un attimo.