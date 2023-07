Un cuore due destini quante puntate sono

Un cuore due destini è la nuova serie della prima serata di Rai 1, una produzione franco-belga dai toni thriller che affronta molte tematiche adulte e attuali.

Cambia il numero di puntate rispetto all’ originale di Un cuore due destini. Dopo aver subito con successo un trapianto di cuore, Florence avverte il bisogno di scoprire qualcosa di più sul conto della persona grazie alla quale è ancora viva, cioè la sua sconosciuta donatrice. Inizia così un viaggio alla ricerca dell’identità di questa persona, che si scoprirà essere una donna morta in un incidente d’auto. È questo l’incipit della trama di Un cuore due destini, la nuova serie tv della prima serata di Rai 1.

Si tratta di una produzione dovuta alla collaborazione di Francia e Belgio e ambientata nella città di Biarritz, nel Paese Basco francese. Un cuore due destini mescola dramma ad elementi thriller, avvertibili fin dalla prima puntata, in onda questa sera. Il titolo originale è Enquete a coeur ouvert (cioè “Indagine a cuore aperto”), mentre a livello internazionale è stata commercializzata anche come Renaissance (“Rinascita”). Alla produzione della serie hanno preso parte Léonis Productions, TF1 e Radio Télévision Belge Francophone (RTBF), per la regia di Frank van Passel. La storia esplora temi molto attuali, come quello del trapianto d’organi, e per la sua scrittura gli sceneggiatori hanno letto e studiato varie testimonianze reali, ma la trama di Un cuore due destini non è assolutamente ispirata a una storia vera, ed è quindi un prodotto di pura fantasia.

La serie in origine si compone di sei diversi episodi da circa 50 minuti l’uno. In Italia ha un’organizzazione differente perché è la fiction è stata trasformata in miniserie. Sono tre le puntate di Un cuore due destini in onda di martedì in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21.25. Il prodotto franco belga verrà trasmessa in Italia per 3 differenti serate con la seguente programmazione completa:4

4 luglio 2023: episodi 1 e 21

11 luglio 2023: episodi 3 e 41

18 luglio 2023: episodi 5 e 6

Al momento è stata realizzata una sola stagione della fiction e non è al momento noto se ne verrà prodotta una seconda.

Un cuore due destini trama e cast

Già accennata l’emozionante trama, il cast di Un cuore due destini ha come protagonista un volto abbastanza noto del mondo dello show business francese, ovvero la 47enne attrice e cantante Claire Keim. Nei panni del suo partner, sia in scena come co-protagonista sia in quanto marito di Florence, c’è invece un altro attore piuttosto conosciuto al di là delle Alpi, ovvero Pierre-François Martin-Laval. Ecco il cast completo della serie Un cuore due destini.

Claire Keim: Florence Arrieta

Pierre-François Martin-Laval: Vincent Arrieta

Kevin Janssens: Simon

Lynn Van Royen: Ana

Jessyrielle Massengo: Zoé Arrieta

Brigitte Fossey: Françoise

Boris Van Severen: Jan

Alain Doutey: Jacques

Stéphanie Van Vyve: Katryn

Eric de Montalier: Guillaume

Marie Guillard: Sophie

Stéphane Freiss: Médecin

André Pasquasy: Stadswacht

Olivia Devlo: essistente A.S.E.

Gaia Saïd: ginecologa

Karim Chihab: ispettore