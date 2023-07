Scaletta Ultimo 2023 Roma: canzoni e orari

Dopo la discussa data zero a Lignano, Ultimo sbarca a Roma con tre attesissime date del suo tour: la scaletta e le informazioni sui concerti

Il tour di Ultimo negli stadi ha avuto inizio in maniera a dir poco esplosiva, con la data zero di Lignano Sabbiadoro che ha fatto molto parlare e continuerà a farlo anche prossimamente. L’argomento è, ancora, il complesso rapporto tra Ultimo e i giornalisti, che da quella famosa conferenza stampa nel 2019, dopo il secondo posto a Sanremo, non si è mai aggiustato. L’ultimo capitolo di questa faida è andato in scena proprio a Lignano, dove il cantante romano, mentre sullo schermo dietro di sé scorrevano dei titoli di articoli di giornale, ha esposto il dito medio, lanciando un chiaro messaggio. Con un carico di polemiche e aspettative, Ultimo arriva al suo triplo appuntamento nella sua città, per tre concerti che, inevitabilmente, sono parecchio sotto osservazione. Tralasciando l’aspetto della polemica con i giornalisti, le date all’Olimpico sono per il cantante di Alba una grande occasione per abbracciare la sua gente ed esibirsi su quel palco che ha ovviamente per lui un sapore speciale. La voce di Cascare nei tuoi occhi è di scena a Roma il 7, l’8 e il 10 luglio, per tre concerti speciali, prima di recarsi a Milano. Il cantante non ha pubblicato la scaletta ufficiale delle serate, ma stando alle indiscrezioni trapelate online questa potrebbe essere la scaletta dei concerto di Ultimo a Roma:

Ti Va Di Stare Bene

Sono Pazzo Di Te

Ovunque Tu Sia

Sabbia

Nuvole In Testa

L’unica Forza Che Ho

Piccola Stella

Poesia Senza Veli

Vivo Per Vivere

Il Ballo Delle Incertezze

Amati Sempre

Medley acustico: (La Stella Più Fragile Dell’universo, Tu, Cascare Nei Tuoi Occhi, Peter Pan, Farfalla Bianca, Chiave, Buongiorno Vita)

Ipocondria

Canzone Stupida

Colpa Delle Favole

Sul Finale

Medley (Quel Filo Che Ci Unisce, Tutto Questo Sei Tu)

I Tuoi Particolari

Supereroi

Medley Piano e Voce (Alba, Amare, L’eleganza Delle Stelle, Solo, Giusy, Rondini Al Guinzaglio)

Vieni Nel Mio Cuore

Ti Dedico Il Silenzio

Pianeti

22 Settembre

Sogni Appesi

Concerto Ultimo Roma quanto dura e quando finisce

Come possiamo vedere dalla presunta scaletta che è stata diffusa in rete, si prospettano dei concerti veramente lunghi, che tra l’altro da tempo sono sold out. L’inizio degli show capitolini è previsto per le ore 21:00 e la fine dovrebbe collocarsi intorno a mezzanotte, magari qualche minuto dopo qualora si cominciasse più tardi. Il concerto di Ultimo a Roma dovrebbe avere una durata di circa tre ore, in cui il cantante alternerà i più grandi successi della sua carriera e metterà in mostra tutto il suo talento artistico, con gli ormai consueti medley piano e voce e in acustico che propone nei suoi tour. C’è anche la possibilità che la serata venga arricchita con la presenza di qualche ospite oppure con l’inserimento speciale in scaletta di qualche brano della tradizione romana, per coronare l’unione con la propria città. La favola di Ultimo continua, come recita il nome del tour, e si appresta a vivere ora tre notti davvero magiche e indimenticabili nello stadio Olimpico.