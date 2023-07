Tim Summer Hits scaletta terza puntata stasera 9 luglio: cantanti

Tim Summer Hits: scopriamo la scaletta completa della serata del 9 luglio, con tutti i cantanti che parteciperanno, le canzoni cantate e l’ordine d’esibizione.

Nuovo appuntamento con Tim Summer Hits, questa sera: su Rai 2 in prima serata torna l’evento musicale dell’estate, giunto ormai alla sua seconda edizione. Il programma è condotto quest’anno da Andrea Delogu accanto a Nek, che ha preso il posto di Stefano De Martino, co-conduttore nell’estate del 2022, e ogni puntata porta su un prestigioso palco italiano alcuni dei cantanti più noti del momento. L’appuntamento di questa sera è il terzo del 2023 in tv, e andrà in onda a partire dalle 21.20 di domenica 9 luglio su Rai 2, con diretta streaming su Rai Play. Questa puntata riguarderà gli artisti che si sono esibiti nelle date di Roma a Piazza del Popolo tra il 16 e il 18 giugno scorsi. Quali cantanti vedremo quindi questa sera impegnati nello show su Rai 2? Scopritelo continuando a leggere.

Essendo una registrazione di un evento che si è già svolto settimane fa, non è un problema sapere quali artisti si sono esibiti al Tim Summer Hits 2023, in che ordine e con quali canzoni, durnate l’evento dal vivo degli scorsi giorni. Per questa serata del programma musicale del secondo canale Rai sono previste le esibizioni di tanti noti cantanti della scena italiana, spaziando dal pop al rap. Tra i nomi più noti troveremo: Baby K, Carl Brave, Coma_Cose, Rovazzi, Levante, Marracash e Tananai. L’elenco completo dei cantanti della serata, in ordine alfabetico:

Ana Mena

Arisa

Ava

Anna e Capo Plaza

Baby K

Boroboro

Carl Brave

Coma_Cose

Emis Killa

Emma

Fabio Rovazzi

Federica Carta

Gue Pequeno

Levante

Mara Sattei

Marracash

Matteo Romano e Luigi Strangis

Merk & Kremont

Orietta Berti

Piero Pelù e Alborosie

Rhove

Rocco Hunt

Rosa Chemical

Shade

Sophie And The Giants

Tananai

Tony Effe

Wayne

Wax

Nel frattempo, negli scorsi giorni (6, 7 e 8 luglio) a Rimini si sono svolte le ultime tre serate live del Tim Summer Hits 2023, che verranno mandate in onda su Rai 2 nelle prossime domeniche, tra il 16 e il 30 luglio. Per domenica 6 agosto è infine prevista una puntata televisiva speciale dedicata al meglio delle tappe dei concerti di questa estate.

Tim Summer Hits scaletta concerto 9 luglio: canzoni e ordine di esibizione

La scaletta ufficiale di questa serata del Tim Summer Hits, in realtà, non nota. Si sa infatti chi si è esibito sul palco dell’evento live a metà giugno, ma in tv per esigenze di montaggio e palinsesto l’ordine dei vari cantanti presenti sul palco di Piazza del Popolo a Roma potrebbe variare. Vediamo dunque la scaletta originale del concerto, con l’ordine d’esibizione e i brani portati dai vari artisti della serata.

Rocco Hunt – Non litighiamo più

Coma_Cose – Agosto Morsica

Levante – Canzone d’estate

Wax – Anni ’70

Fabio Rovazzi – Andiamo a comandare

Tony Effe ed Emma – Taxi sulla luna

Marracash, Tananai, Merk & Kremont – Un altro mondo

Ava, Anna e Capo Plaza – Vetri neri

Rosa Chemical – Made in Italy e Bellu guaglione

Fabio Rovazzi e Orietta Berti – La discoteca italiana

Wayne

Emis Killa

Ana Mena e Guè – Acquamarina

Arisa

Mara Sattei – Tasche

Sophie and the Giants

Piero Pelù e Alborosie – Musica libera

Baby K – M’ama non m’ama

Rhove – Pelè

Shade e Federica Carta – Per sempre mai e Irraggiungibile

Carl Brave – Lieto fine

Matteo Romano e Luigi Strangis – Tulipani blu

Boroboro