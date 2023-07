Ilaria Bianchi in bikini: scatto da urlo dopo Sportitalia FOTO

Ilaria Bianchi di Speciale Calciomercato su Sportitalia: fisico e talento la rendono la giornalista più apprezzata del momento. Su Instagram una star

Ilaria Bianchi è tra i volti femminili di Sportitalia e tra le protagoniste quotidiane di Speciale Calciomercato. La ragazza è originaria di Genzano ed è laureata in Lingue, Culture, Letterature e Traduzione. Quella all’emittente televisiva tematica non è comunque la sua prima avventura sul piccolo schermo, visto che Ilaria Bianchi ha già svolto il ruolo di inviata per la trasmissione DonnAvventura. 28enne, è sbarcata a Sportitalia da ormai un bel po’ di tempo e questo l’ha portata a essere molto apprezzata per il suo stile, la sua eleganza e la sua bellezza. Arrivando nel giornalismo sportivo, sta diventando con il passare del tempo anche molto seguita sui social network, in particolar modo su Instagram, dove sfiora i 17mila follower. I suoi numeri però sono in costante e in continua crescita

Recentemente la ragazza si è concessa qualche giorno di vacanza. Dunque un attimo di relax per la genzanese, che si è voluta godere la bellezza delle spiagge di Formentera. Il tutto è stato ovviamente accompagnato da testimonianze e scatti e in particolare una foto del fisico Ilaria Bianchi in bikini ha fatto letteralmente perdere la testa ai suoi seguaci, come dimostrato dagli oltre mille mi piace e dai tantissimi commenti. Tanti gli apprezzamenti ricevuti dal volto di Sportitalia per la sua bellezza e per un fisico a dir poco invidiabile. D’altronde l’immagine parla davvero da sola.

Ilaria Bianchi Instagram

Tra l’altro, guardando le sue storie e in un suo post, si può notare come Ilaria Bianchi abbia fin da subito creato un buon rapporto con alcune sue colleghe, come, per esempio Fabrizia Santarelli, Chiara Basso e soprattutto Jolanda De Rienzo, vera e propria veterana in quel di Sportitalia e che molto spesso conduce in solitaria le trasmissioni che precedono l’appuntamento clou, previsto dal lunedì al venerdì alle ore 23. Insomma, si può dire che la sua bellezza acqua e sapone, la sua simpatia e la sua semplicità la rendano una sorta di vera e propria ragazza della porta accanto. La 28enne ora sembra comunque avere in mente solo e soltanto un obiettivo, ossia quella di sfondare nel mondo del giornalismo sportivo, sfruttando un trampolino di lancio che, in precedenza, è servito a molte altre ragazze per ottenere popolarità e realizzare i propri sogni nel cassetto. In attesa di tutto ciò, con la sua femminilità, Ilaria Bianchi si è già presa una bella fetta di mondo social. Il carattere e la personalità non sono certo un qualcosa che le mancano.

Del resto il mondo del giornalismo sportivo è ormai caratterizzato dal costante ricorso ai social e avere una presenza costante e ben strutturata con i propri profili è fondamentale. Un esempio è quello di Diletta Leotta che con milioni di seguaci è diventata un punto di riferimento per tante aspiranti giornaliste che sognano di arrivare a condurre su emittenti nazionali o piattaforme streaming.