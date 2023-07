Scaletta concerto Arctic Monkeys Rock in Roma 2023: canzoni

Scaletta Arctic Monkeys: il concerto di Roma in occasione del Rock in Roma è pronto a far ballare migliaia di fan. Tutte le informazioni, le canzoni scelte e gli orari dell’evento.

Dopo aver chiuso l’ I-Days Coca Cola a Milano, gli Arctic Monkeys fanno il bis stasera 16 luglio all’ippodromo delle Capannelle per il Rock in Roma. La band ha debuttato nel 2006 e da allora non si è più fermata. Il gruppo è capitanato da Alex Turner, ma nella sua composizione vede anche artisti ormai iconici come Jamie Cook, Matt Helders e Nick O’Malley. Ricordiamo, inoltre, che Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not è riconosciuto come l’album di debutto più venduto della storia britannica e visti tutti gli artisti che sono riusciti a mettere alla luce, non è per nulla un successo da poco.

Passando alla scaletta degli Arctic Monkeys del concerto di stasera 16 luglio al Rock in Roma, oggi dovrebbero suonare circa 21 brani. Vi avvertiamo che l’ordine o la scelta di qualche pezzo potrebbe cambiare, ma in linea generale le scelte potrebbero essere quelle che vi proponiamo di seguito. Il loro concerto dovrebbe durare intorno alle due ore:

Brianstorm Snap Out of It Don’t Sit Down ‘Cause I’ve Moved Your Chair Crying Lightning Teddy Picker From the Ritz to the Rubble Cornerstone Why’d You Only Call Me When You’re High? Arabella Four Out of Five Pretty Visitors Fluorescent Adolescent Perfect Sense Do I Wanna Know? Mardy Bum There’d Better Be a Mirrorball 505 Body Paint Sculptures of Anything Goes I Bet You Look Good on the Dancefloor R U Mine?

Circa 21 le canzoni che fanno parte della scaletta del concerto degli Arctic Monkeys al Rock in Roma con ampio spazio anche al loro ultimo album pubblicato a fine 2022 dal titolo The Car. Ovviamente non mancheranno i più grandi successi del gruppo con oltre 20 anni di carriera alle spalle.

Concerto Arctic Monkeys Rock in Roma orari

Come per tutti i concerti sul Rock in Roma, è importante tenere a mente tutti gli orari dell’evento, anche perché le condizioni climatiche non sono delle migliori. L’apertura delle porte è prevista per le ore 15,00 e alle 18 inizieranno a suonare gli ospiti di questa tappa. Così come avvenuto per il concerto di ieri sera a Milano, anche per il Rock in Roma sono due ospiti previsti che anticiperanno l’arrivo sul palco degli Arctic Monkeys. Il primo ad esibirsi sarà Willie J Healey poi successivamente sarà il turno dei The Hives, fino alle 21 circa, momento in cui saranno gli Arctic Monkeys a infiammare il concerto di Rock in Roma. Anche oggi, ci si attende una gran cornice di persone, infatti è stato registrato da tempo il tutto esaurito per questo concerto all’Ippodromo delle Capannelle quindi è bene presentarsi abbastanza presto per avere i posti migliori. La tappa di Roma degli Arctic Monkeys è l’ultima del tour europeo 2023 che ha visto il gruppo esibirsi a Lussemburgo il 4 luglio, in Spagna a Madrid il 10 luglio e in Italia con due concerti, prima a Milano per I-Days 2023 e poi stasera 16 luglio per il Rock in Roma.