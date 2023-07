Scaletta Tim Summer Hits stasera 16 luglio: cantanti

Scaletta Tim Summer Hits 2023 stasera 16 luglio ospiti e cantanti in ordine di esibizione. Sul palco anche Tananai, Annalisa e Blanco

Prosegue il Tim Summer Hits 2023 con la prima tappa a Rimini dopo i tre eventi registrati a Roma. Anche la kermesse musicale in scena a Piazza Fellini regalerà grandi esibizioni e l’occasione per ascoltare i successi più virali di questa estate. La scaletta di stasera 16 luglio del Tim Summer Hits vede la partecipazione di alcuni degli artisti più importanti della scena musicale italiana a cominciare da Blanco reduce dal grande successo allo stadio Olimpico di Roma, così come Tananai che con Tango continua ad essere presente tra i brani più ascoltati del momento a distanza di cinque mesi dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo. Anche questa sera ovviamente Andrea Delogu e Nek condurranno l’evento che si tiene a Piazza Fellini a Rimini con le incursioni degli Autogol e le interviste di Ema Stokholma. Tim Summer Hits 2023 non è in diretta ma registrato e quindi non si conosce l’ordine di esibizione degli artisti anche perché sono tre le date tenute nella città dell’Emilia Romagna e potrebbero essere montate in maniera differente rispetto a quanto accaduto. Per Andrea Delogu si tratta anche quest’anno di una tappa emozionante di Tim Summer Hits perché si tiene nella sua città di origine ed è l’occasione per tornare nei luoghi a lei tanto cari, dettaglio che ha spesso raccontato sui social.

Scaletta Tim Summer Hits 2023: cantanti e canzoni

La scaletta di stasera 16 luglio del Tim Summer Hits 2023 vedrà esibirsi sul palco di Piazza Fellini, oltre ai già citati Blanco e Tananai, anche la grande dominatrice delle classifiche degli ultimi mesi, Annalisa. Per l’artista che si è sposata con Francesco Muglia a inizio luglio sarà l’occasione di riproporre Bellissima, successo di quest’inverno, e Mon Amour uno dei tormentoni dell’estate. Non potevano mancare anche Paola & Chiara, Rocco Hunt, Ana Mena e Elettra Lamborghini che porteranno sul palco le loro hit. Tra i cantanti previsti in scaletta stasera 16 luglio al Tim Summer Hits 2023 anche LDA, Emma, Gaia, Aka 7even e l’ultimo talento uscito dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, Angelina Mango che porterà sul palco di Rimini la canzone Ci pensiamo domani. Con l’arrivo dell’estate non poteva mancare la grande Alexia regina incontrastata degli anni 90 con la sua musica dance, spazio anche a Ciccio Merolla, la sorpresa di questi ultimi mesi con Malatia, canzone diventata virale grazie alla vittoria dello scudetto del Napoli dopo 33 anni. Si esibirà anche il conduttore Nek in coppia con Francesco Renga con il loro nuovo singolo e in procinto di partire nei prossimi mesi per un tour in coppia. Sul palco di Piazza Fellini ci saranno come da scaletta anche Tony Effe in coppia con Emma con il brano Taxi sulla Luna, Tommaso Paradiso, Claude, Coma_Cose, Diodato, Gabry Ponte e Hosanna, Mara Sattei, Olly, Nina Zilli e Raf. La quarta puntata del Tim Summer Hits 2023 a Rimini è possibile seguirla anche su Radio 2 con la conduzione di Ema Stokholma che regalerà alcuni momenti inediti dell’evento.