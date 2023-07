Scaletta Battiti Live 18 luglio cantanti e ordine di esibizione

La scaletta di Battiti Live del 18 luglio 2023 è ricca di cantanti e band eccezionali con il chiaro sottofondo del ritmo estivo

Battiti Live 2023 non smette di occupare le serate di luglio del pubblico italiano tra sorrisi, emozioni e la voglia tutta stagionale di divertirsi. Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci sono ancora una volta confermati alla conduzione, ma gli occhi saranno anche sull’apprezzatissima Mariasole Pollio, immersa tra il pubblico in piazza per aggiornarci sulle sue sensazioni e mostrarci un punto di vista diverso dal palco. La scaletta di Battiti Live del 18 luglio prevede esibizioni mozzafiato e la presenza di alcuni degli artisti più in voga sulla scena del nostro paese, con un grande ritorno a distanza di anni dall’ultima volta. Come ormai da tradizione l’ordine di esibizione degli artisti che si esibiranno sul palco tra Bari, Galliponi e il Battiti On The Road in scena questa volta a Barletta e Massafra, presenterà tormentoni, grandi successi del passato e hit da mesi presenti nelle classifiche dei più ascoltati e streammati. Intanto, è importante specificare che tutti i cantanti nella scaletta di Battiti Live del 18 luglio si esibiranno con due o al massimo tre brani a testa. Tra gli artisti ci sarà nuovamente Elettra Lamborghini, ormai simbolo dei mesi più caldi dell’anno, con le sue coreografie, il ritmo da discoteca e i movimenti pronti a catturare il pubblico.

Scaletta Battiti Live 18 luglio: cantanti e canzoni

Presenti anche LDA, Boomdabash e Tananai, uno dei cantanti pop attualmente più amati sulla scena italiana, soprattutto dopo i successi a Sanremo. E poi ancora Francesco Gabbani, il grande ritorno di Fred De Palma e Ana Mena in Melodia Criminal, il loro nuovo singolo, e Guè Pequeno. La scaletta prosegue con Ariete, Ofenbach, Svea, Colapesce e Dimartino e Gabry Ponte, prima di alcuni degli artisti più attesi e apprezzati della serata: toccherà, infatti, a Fedez, Annalisa e Articolo 31, ormai presenza fissa delle estati degli italiani e tra i più amati cantanti del momento con Disco Paradise. Per chi pensa che sia finita qui, abbiamo ben altre notizie. Faranno il loro ingresso sul palco anche Benji, i Finley, Clara da Mare Fuori, Aiello, Alvaro de Luna, Cioffi, Aaron, uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, Caffellatte, Rosa Chemical, anche lei reduce dal successo di Sanremo, e soprattutto Haiducii, che magari i giovanissimi non ricorderanno. Dopo il tormentone Dragostea Din Tei del 2004 torna dopo quasi 20 anni con una nuova canzone. Confermata anche la presenza di Achille Lauro grande protagonista di queste settimane con il pezzo “Fragole” in duetto con Rose Villain. L’ordine di esibizione e le canzoni della scaletta di Battiti Live del 18 luglio:

Annalisa – Mon amour

Tananai – Abissale + Tango

Fred De Palma – Exstasi

Fred De Palma e Ana Mena – Melodia criminal

ACHILLE LAURO e ROSE VILLAIN (on the road da Barletta) – Fragole

FEDEZ, ANNALISA e ARTICO 31 – Disco Paradise

ARTICOLO 31 – Medley

ELETTRA LAMBORGHINI – Mani in alto + Medley

GUE – Medley

BOOMDABASH – Lambada + Medley

ANA MENA e GUE – Acqua marina

ALAN e ELI – Uragano

Gabry Ponte

FRANCESCO GABBANI – Spazio tempo + Medley

ARIETE – Un’altra ora + Ultima notte

Colapesce Dimartino – Considera + Splash

OFENBACH e SVEA – Medley

LDA – Granita

ROSA CHEMICAL (on the road da Massafra) – Bellu guaglione

BENJI e FINLEY – Dove e quando rmx

SVEA – Effort

AIELLO – Mi piace molto

ALVARO DE LUNA – Juramento eterno de sal

CLARA – Medley

ACHILLE LAURO (on the road da Barletta) – Rolls Royce

AARON – Visione Led

ROSA CHEMICAL (on the road da Massafra) – Made in Italy

CIOFFI – La mia tribù

CAFFELATTE e HAIDUCII – Troppo chic