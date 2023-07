Scaletta concerto Blanco San Siro Milano: canzoni e ospiti

Scaletta concerto Blanco: San Siro è pronto a impazzire con il cantante che ha conquistato la scena musicale italiana negli ultimi anni. Le canzoni e i possibili ospiti questa sera.

Tutto è pronto a San Siro per ospitare uno degli eventi dell’anno. Blanco, infatti, conquisterà uno degli stadi più famosi in Italia con l’ennesimo concerto di quest’estate. Si tratta dell’ennesimo evento imperdibile per i fan che sono rimasti a bocca aperta anche all’Olimpico di Roma e ora non vogliono proprio smettere di ballare con lui. Dal 2020, anno in cui è entrato a piè pari negli stereo e nelle scelte del pubblico del Bel Paese, di strada ne ha fatto tanta, tantissima, fino al punto da essere uno dei più amati e attesi performer in circolazione, almeno dalle nostre parti. Alcuni dei suoi successi sono iconici: da “Mi fai impazzire” a “La canzone nostra” fino a pezzi come “Innamorato” o “Blu celeste” non possiamo più fare a meno di lui e della sua carica vitale che si scatena ancora di più negli eventi live. Ma andiamo al dunque per scoprire quali sono i brani che Blanco dovrebbe portare in scaletta sul palco di San Siro e non ne resterete affatto delusi. Il concerto, infatti, dovrebbe aprirsi con il botto grazie a “Anima tormentata” che verrà subito seguita da “L’isola delle rose” e “Sai cosa c’è” che faranno subito cantare a squarciagola i fan presenti all’evento.

Scaletta concerto Blanco San Siro Milano: ospiti

Si passa poi a un paio di brani che ormai hanno qualche anno in più, ma non smettono di essere passati in radio e restano indimenticabili per chi l’ha seguito fin dagli inizi: stiamo parlando di “Pornografia” e “Finché non mi seppelliscono”. In tutto dovrebbero essere suonate 29 canzoni, quindi ci si aspetta che il concerto duri un bel po’, almeno tre ore o poco di più. In chiusura dovrebbero esserci alcuni dei brani più ascoltati e ballati di Blanco come “Mi fai impazzire” e “Notti in bianco”, a proposito dell’estate di due anni fa. Di seguito la lista completa che comunque potrebbe subire delle variazioni rispetto ai precedenti concerti.

Anima tormentata

L’isola delle rose

Sai cosa c’è

Pornografia (Bianco paradiso)

Finché non mi seppelliscono

Un briciolo di allegria

Ancora, ancora, ancora

Giulia

Scusa

Ladro di fiori

La mia famiglia

Nostalgia

Innamorato

Afrodite

La canzone nostra (MACE cover)

Belladonna (Adieu)

Bon Ton (con Lazza)

Fotocopia

Mezz’Ora di sole

Lucciole

Lacrime di piombo

Blu celeste

Brividi

Paraocchi

Raggi del sole

Notti in bianco

Stella

Mi fai impazzire

Vada come vada

Ci si aspettano grandi sorprese anche per quanto riguarda gli ospiti che potrebbero partecipare al concerto. Di certo, non mancherà l’ormai iconico Michelangelo per i brani al pianoforte, ma già a Roma non sono mancati grandi performer sul palco: parliamo di Lazza e Drillionaire, arrivati per cantare insieme a lui il successo “BON TON”. Attenzione, perché a Milano potrebbe andare anche meglio: c’è chi dice possano esserci Marracash, per il brano Nemesi, e Salmo per “La canzone nostra”. Insomma, San Siro è pronto a esplodere insieme a Blanco. E voi?