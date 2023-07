Blanca 2 quando va in onda: la data ufficiale

È ufficiale la data di messa in onda di Blanca 2 su Rai 1. Smentito lo slittamento della serie con Maria Chiara Giannetta, Linneo e Giuseppe Zeno

La prima stagione è stata una delle rivelazioni della stagione televisiva italiana del 2021, e ora sta per tornare sugli schermi televisivi. Parliamo di Blanca 2, la seconda stagione della serie prodotta Lux Vide e Rai Fiction, andata in onda tra novembre e dicembre 2021 in prima serata su Rai 1. Blanca racconta le avventure di una giovane donna, Blanca Ferrando, cieca dall’età di 12 anni a causa di un drammatico incidente, e oggi consulente della polizia di Genova, specializzata nel décodage dei file audio. A metà strada tra la storia sentimentale, la commedia e il giallo poliziesco, Blanca ha riscosso un grande successo di pubblico, convincendo la Rai a mettere subito in produzione una seconda stagione.

In questi giorni è stato infatti distribuito online il trailer di Blanca 2, che vede la conferma dell’attrice Maria Chiara Giannetta (Don Matteo, Che Dio ci aiuti, Buongiorno Mamma) come protagonista. Manca dunque poco alla messa in onda delle nuove puntate, dopo le 6 della prima stagione, ma per vedere Blanca 2 dovremo ovviamente attendere dopo l’estate: la serie ricomincerà su Rai 1 in prima serata a partire da giovedì 5 ottobre 2023. Si tratta di un inizio anticipato, rispetto alla precedente serie di debutto, che era incominciata a fine novembre. Le puntate saranno, però, anche in questa occasione 6, della durata di circa 100 minuti per episodio, e pertanto Blanca 2 andrà in onda nell’arco di 6 giovedì sera consecutivi.

La serie è diretta da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, basata sulle sceneggiature firmate da Francesco Arlanch, Mario Ruggeri e Luisa Cotta Ramosino. Le storie di Blanca Ferrando sono però liberamente tratte dalla serie di romanzi scritti da Patrizia Rinaldi, il cui libro d’esordio è uscito nel 2009 per Dario Flaccovio Editore. Nel 2022, dopo il successo della serie tv Rai, è uscito un nuovo libro, Blanca e le niñas viejas, pubblicato da Edizioni e/o.

Blanca 2 anticipazioni dal trailer

Nella prima stagione, abbiano vinto Blanca arrivare al commissariato San Teodoro a Genova come stagista, ma ormai il suo ruolo è migliorato, ed è diventata una consulente ufficiale della polizia. Nelle sue nuove avventure lavorative e di vita, la giovane donna sarà affiancata dal suo fedele cane guida Linneo, dal padre Leone, dall’inseparabile amica Stella, e da Lucia, una giovane ragazza per la quale diventerà un punto di riferimento. In queste 6 nuove puntate di Blanca 2, la polizia di Genova dovrà dare la caccia a un pericoloso attentatore bombarolo, che misteriosamente vuole comunicare solo con la protagonista e sembra essere a conoscenza di qualcosa riguardo alla sua famiglia. Tutti questi dettagli trovano conferma nel nuovo trailer di Blanca 2, diffuso di recente sui social dalla Rai, in cui si nota proprio come la protagonista dovrà avere a che fare con il nuovo nemico pubblico numero 1 in città. Ma parallelamente ci sarà spazio anche per l’evolversi della sua situazione sentimentale con l’ispettore Michele Liguori (Giuseppe Zeno). Per saperne di più, non resta che attendere il 5 ottobre prossimo, in prima serata su Rai 1.