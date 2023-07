Nothing Compares 2 U storia e significato canzone di Sinead O’Connor

Nothing Compares 2 U è la canzone più famosa di Sinead O’Connor, scomparsa ieri a 56 anni. Ma quali sono la storia e il significato di questo iconico brano?

Un canzone e un videoclip senza tempo, che hanno segnato la carriera di Sinead O’Connor, rendendola una star mondiale. Eppure, Nothing Compares 2 U non è nato come un suo pezzo, sebbene sia stata indubbiamente l’interprete irlandese ad averlo portato al successo nel 1990, includendolo nel suo album I Do Not Want What I Haven’t Got. La vera storia di questa canzone inizia in realtà cinque anni prima, nel 1985, negli Stati Uniti, grazie al celebre cantante Prince, in quel momento reduce dal clamoros successo di Purple Rain, disco uscito giusto l’anno precedente. Prince decise di dare vita a un suo progetto parallelo, la band The Family, che proprio nel 1985 debuttò con un album omonimo, pubblicato dalla Paisley Park Records, l’etichetta di Prince. Il disco conteneva appunto la canzone Nothing Comapres 2 U, che però non ebbe grande successo.

Com’è facile comprendere leggendo il testo della canzone, il tema centrale è la dolorosa fine di un amore, ma in realtà non si riferisce a una relazione di Prince. Il cantante originario di Minneapolis la scrisse infatti come tributo a Susannah Melvoin, la tastierista della band e da qualche anno collaboratrice e amica di Prince, che era appena uscita da una relazione molto travagliata. Come detto, però, il brano non attirò alcuna attenzione, e Prince non lo cantò mai dal vivo, almeno fino a quando non si trasformò improvvisamente in una hit grazie a Sinead O’Connor.

La cantante irlandese, su suggerimento del proprio manager, decise di incidere una nuova versione della canzone, cambiando però il suo significato: da commiato alla fine di una relazione amorosa, Nothing Compares 2 U divenne un brano dedicato alla madre appena morta. Un cambiamento importante avvenne anche sotto il profilo musicale, passando dalla ballad da toni soul e funky a un brano pop dall’andamento più dimesso e riflessivo. Sinead O’Connor ebbe un rapporto molto complicato con sua madre Marie: si separò da lei nel 1979 per andare a vivere col padre, e la donna poi morì nel 1985 in un incidente d’auto, quando la cantante irlandese aveva appena 18 anni. Molti anni dopo, O’Connor rivelò che da piccola aveva subito diversi abusi dalla madre.

Nothing Compares 2 U testo