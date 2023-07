Scaletta Tim Summer Hits stasera 30 luglio: cantanti

I protagonisti della puntata del Tim Summer Hits del 30 luglio: la scaletta dei cantanti in scena e le canzoni che porteranno

L’avventura dei Tim Summer Hits prosegue con una nuova puntata, la terza registrata da Piazzale Fellini a Rimini, in onda stasera domenica 30 luglio, come di consueto su Rai 2. Si prospetta un’altra serata ricchissima, con alcuni dei principali protagonisti della scena musicale italiana, a partire da Achille Lauro, autore della hit estiva Fragole insieme a Rose Villain. Nella scaletta della puntata di questa sera 30 luglio del Tim Summer Hits troviamo poi gli Zero Assoluto, protagonisti dell’estate con la loro Sardegna, Fulminacci, che in questi mesi è in classifica con Ragù, Emma e i Coma_Cose, che dopo il successo di L’addio a Sanremo sono tornati con Agosto morsica. Molti volti protagonisti stasera da Rimini provengono dall’ultima edizione del Festival di Sanremo, come i giovani Sethu e Shari o ancora i Colla Zio, accanto a loro poi ci sarà spazio per altri talenti emergenti come Giuse the Lizia, Il Tre, Neima Ezza, Seryo e i Santi Francesi, vincitori dell’ultima edizione di X Factor. Da Amici troviamo invece Tommy Dali e NDG, mentre altri featuring della serata dei Tim Summer Hits sono Lo Stato Sociale con Mobrici, che insieme hanno fatto Per farti ridere di me, e Benji con i Finley, pronti a cantare la loro Politically Correct. La serata prosegue con altri grandi nomi della musica italiana, da Emma a Rocco Hunt, da Arisa agli Ex-Otago, e spazio ad altri protagonisti dell’estate, come Chiello, Aiello, Elettra Lamborghini e Ludwig. A chiudere la scaletta di questa sera 30 luglio dei Tim Summer Hits troviamo Vegas Jones, Valentina Parisse, Rovere, Junior Cally, Galeffi, Cmqmartina e Asteria. L’appuntamento, dunque, con questa nuova puntata dei Tim Summer Hits va a stasera domenica 30 luglio a partire dalle ore 21:10 su Rai 2.

Tim Summer Hits 2023 quando finisce

Quella di stasera è la sesta puntata dei Tim Summer Hits 2023 e, di conseguenza, è anche l’ultima di questa edizione. Gli appuntamenti con la famosa rassegna estiva sono stati, infatti, in tutto sei: i primi tre si sono tenuti a Roma, in Piazza del Popolo, mentre gli ultimi tre a Rimini, in Piazzale Fellini. La puntata di stasera è la terza in Emilia-Romagna e quindi è chiamata a concludere questa edizione dei Tim Summer Hits, che si è confermata un grandissimo successo. In queste sei settimane in cui lo show condotto da Andrea Delogu e Nek sui palchi di Roma e Rimini si sono alternati i grandi protagonisti di questa estate, da Fedez ad Annalisa, dai Pinguini Tattici Nucleari a Marco Mengoni e via dicendo. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, sia in presenza a Roma e Rimini che davanti alla televisione nelle ultime cinque domeniche in cui i Tim Summer Hits andranno in onda. Questa sera 30 luglio, dunque, cala il sipario anche su questa edizione della kermesse artistica con un’altra serata da non perdere, ricca di grandi nomi e delle canzoni che stanno dominando l’estate italiana. Tutte le puntate del programma possono ancora essere viste, per chi volesse riviverle o per chi non fosse riuscite a vederle, sull’applicazione di Rai Play.