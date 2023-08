Francesca Michielin malattia: rivelato che problema di salute ha

Francesca Michielin, 28 anni, ha annunciato su Instagram di avere un problema di salute e di doversi operare, era già accaduto in passato quando ha parlato di una malattia al rene

È arrivato un messaggio shock per i fan della cantautrice e conduttrice di X Factor: Francesca Michielin ha annullato due date del suo tour e deve operarsi a causa di problematiche legate alla sua salute. La stessa voce di Nessun grado di separazione ha spiegato attraverso il suo profilo Instagram in un video post di essere molto rammaricata per non poterci essere il 13 agosto a Castellaneta Marina e il 29 agosto a San Vito al Tagliamento specificando ovviamente che per tutti i rimborsi dei biglietti del suo tour basta rivolgersi a Vivo Concerti. Come è tipico della neo conduttrice di X Factor ha voluto rispettare i suoi fan e ci ha voluto mettere la faccia rivelando che questo suo stop momentaneo è dovuto a una indisposizione. Allo stesso tempo, almeno in questo video, Francesca Michielin non ha voluto specificare che tipo di problemi di salute ha e che l’hanno portata a prendere questa drastica decisione sulla sua stagione di concerti all’aperto. Però se facciamo un passo indietro la cantautrice già in passato si era lasciata andare sempre sui social ad una intima confessione su una sua malattia.

Francesca Michielin malattia rene

Facendo un passo indietro e risalendo al 28 febbraio – 1 marzo del 2023 era già accaduto che la voce di Chiamami per nome, a causa di problemi di salute, avesse dovuto rinunciare ad alcuni appuntamenti di lavoro. In quell’occasione però dovette saltare degli instore che aveva a Roma per la presentazione del suo ultimo album dal titolo Cani Sciolti e fare delle interviste da remoto invece che in studio come da prassi. La cantautrice però spiegò cosa l’aveva costretta a fermarsi e rivelò per la prima volta di avere delle complicazioni, tra le righe Francesca Michielin ha lasciato intendere di avere una malattia ad un rene. Non ha utilizzato nel dettaglio il termine patologia per identificare le sue problematiche ma la frase scelta è stata “ho un rene un po’ sfigato e ballerino” sintomo di qualcosa che da tempo le procurava fastidio e che andava risolto. Non ci sono conferme ufficiali che quello che è succcesso alla conduttrice di X Factor sia ancora una volta un problema al rene ma a distanza di cinque mesi dall’ultima volta in tanti sui social hanno pensato che fosse una ricaduta. Ovviamente non sono mancati gli auguri di pronta guarigione da parte dei fan vip e non. Il sostegno è arrivato da persone molto vicine alla cantante come Simona Ventura che era non solo nella giuria quando lei ha vinto X Factor ma era anche la sua coach. Non poteva mancare il supporto da parte di Fedez con cui Francesca Michielin ha collaborato in più occasioni per le canzoni Cigno nero, Magnifico e Chiamami per nome, quest’ultima sul palco del Festival di Sanremo 2021. All’eco di in bocca al lupo si sono aggiunti anche i nuovi volti del talent targato Sky come Ambra, mentre nei commenti al suo post su Instagram ha confermato che la sua conduzione per la prossima stagione non è in discussione.