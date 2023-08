Sandra Bullock figli: chi sono e chi è il padre

Sandra Bullock è una delle più note attrici di Hollywood, vincitrice di un premio Oscar: quanti figli ha e i dettagli della sua storia con Bryan Randall.

Una leggenda del cinema e una delle attrici più pagate di Hollywood (secondo Forbes lo è stata, in senso assoluto, sia nel 2010 che nel 2014), Sandra Bullock è una star del cinema e una interprete molto amata, vincitrice del Premio Oscar come miglior attrice protagonista nel 2010 per il film The Blind Side. Nata in Virginia nel 1964, ha oggi 59 anni, compiuti lo scorso 29 luglio, ed è sempre stata una professionista molto ricercata e apprezzata nel mondo del cinema.

Nel corso della sua vita è stata anche chiacchierata per la sua movimentata vita sentimentale, che l’ha vista instaurare relazioni con colleghi molto noti e non solo. Tra i suoi fidanzati più famosi ricordiamo gli attori Tate Donovan, conosciuto sul set di Pozione d’amore (1992), Matthew McConaughey, conosciuto sul set de Il momento di uccidere (1996), e Ryan Gosling, conosciuto invece durante le riprese del film Formula per un delitto (2002). Oltre alle relazioni con altre star di Hollywood, Sandra Bullock è stata legata in passato al giocatore di football americano Troy Aikman e poi al musicista Bob Schneider. Nel 2005 ha invece sposato il costruttore Jesse G. James, ma il loro matrimonio è finito cinque anni dopo, quando l’attrice ha scoperto che il marito l’aveva tradita con la pornostar Michelle McGee.

Da tutte queste relazioni, però, Sandra Bullock non ha mai avuto figli, nonostante i molti tentativi fatti con il marito, che la convinsero a prendere anche vari farmaci per la fertilità. Quattro anni prima di separarsi da James, aveva preso la decisione di adottare un bambino, e ha poi portato avanti le pratiche per l’adozione anche come madre single, adottando infine il piccolo Louis nel 2010. Nel 2015, l’attrice originaria della Virginia ha adottato un’altra bambina, Laila, nata nel 2012. I due figli dell’attrice hanno oggi 13 e 11 anni.

Sandra Bullock e Bryan Randall storia d’amore

In questi giorni si parla di Sandra Bullock anche per la sua storia d’amore con Bryan Randall, fotografo che ha conosciuto nel 2015 proprio grazie al figlio Louis: Randall era infatti stato ingaggiato come fotografo al compleanno del bambino, e i due si sono conosciuto così, iniziando poi una lunga e felice relazione. Bryan Randall è morto sabato 5 agosto 2023, all’età di 57 anni, a causa della Sla, di cui era malato da tre anni. La coppia è sempre stata molto riservata, anche prima della malattia, ma Sandra Bullock aveva spiegato nel 2021 che Randall era l’amore della sua vita, anche se i due avevano concordato di non sposarsi. Vivevano insieme da anni con i rispettivi figli adottivi (anche Randalla aveva una figlia, avuta da una precedente relazione). Nei primi mesi del 2022, l’attrice aveva annunciato, attraverso Entertainment Tonight, una pausa dalla recitazione per stare con la sua famiglia, complici anche, con buona probabilità, le condizioni di salute del compagno. Aveva spiegato di non sapere quanro sarebbe durata la sua pausa, ma al momento non è ancora rientrata in attività. Dopo la morte del compagno Bryan Randall, è facile che Sandra Bullock resterà ancora un po’ con i suoi figli.