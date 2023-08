La foresta degli scomparsi quante puntate sono

La foresta degli scomparsi è un thriller che è pronto a catturare l’attenzione degli spettatori italiani. Quante puntate sono e quando andrà in onda.

Siamo nel pieno dell’estate tra ombrelloni, spiaggia, feste e un po’ di meritato riposo. Ma tra qualche pennichella in più e un cocktail con gli amici, c’è anche di non disdegna un bel film prima di andare a dormire, magari con il fiato sospeso. Se è così anche per voi, allora non potete perdervi “La foresta degli scomparsi“. Si tratta di un thriller che ha un respiro molto europeo sia nell’atmosfera generale, sia nell’ambientazione. È una mini-serie composta da quattro puntate prodotta insieme da Francia, Germania e Belgio.

Canale 5 ce la propone questa sera, a partire dalle ore 21,20, ma a flusso continuo e, quindi, tutti gli episodi andranno in onda in maniera consecutiva, come se fosse un lungo e unico film. Nei paesi che l’hanno creata, la serie è andata in onda a cavallo tra il 2022 e il 2023 ottenendo ottimi riscontri da parte della critica. Pensate, infatti, che è riuscita anche a vincere il Gran Premio per la miglior serie drammatica al Festival Polar di Cognac, un appuntamento piuttosto prestigioso. Ogni puntata dura circa 50 minuti e avremo una piccola pausa tra l’una e l’altra, prima di scoprire un finale da perdere il fiato.

La foresta degli scomparsi trama e cast

Ora vi abbiamo dato qualche indicazione importante, ma di cosa parla esattamente il film? L’ambientazione è nella Foresta Nera, in una zona militare interdetta al confine tra la Francia e la Germania. Qui viene ritrovata una fosse comune con tanti cadaveri con una particolarità impossibile da non notare: sono tutti uomini. Dopo la segnalazione di alcuni escursioni che hanno visto il macabro luogo, interviene Brigit Scholtz, capo della Lka. Affida l’indagine a Erik Maes giovane e perspicace, ma anche suo amante, a cui viene affiancato il capitano Franz Agerland, più esperto e avvezzo a casi del genere. Quest’ultimo mal digerisce la collaborazione, ma capisce di dover accettare, anche per le ripetute minacce di licenziamento. La storia, però, si interseca soprattutto con Camille Hartman. Si tratta una giudice di Strasburgo che non più svolgere le sue mansioni dopo che, a causa di un incidente automobilistico di un anno prima, soffre di amnesie e stati confusionali, fino a sfociare in una vera e propria angoscia. Anche lei inizia ad indagare sul caso, soprattutto perché crede che quanto sia successo nella Foresta Nera abbia un filo diretto con la sua storia. La trama va avanti con grande pathos tra interrogatori, rapimenti e insidie, prima delle evidenze finali.

Il cast della serie non è affatto male. Troviamo Gregory Fitoussi nei panni di Erik Maes e Helene de Fougerolles come Camille Hartman. Victoria Eber e Astrid Whetnall, invece, interpretano rispettivamente Iris e Brigit. Ci sono anche Melanie Page e Natalia Dontcheva per i ruoli di Isa Lang e Hanne Katz. Infine, non possiamo non menzionare Tcheky Karyo nel ruolo di Franz Agerland. Insomma, non possiamo fare altro se non augurarvi buona visione.