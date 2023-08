Monica Bertini su Instagram senza tabù svela segreto sul fisico top FOTO

Monica Bertini, 40 anni, è la conduttrice sportiva di punta di Mediaset dalla Coppa Italia a Pressing. Su Instagram svela i suoi segreti di bellezza

Monica Bertini è da anni un volto consolidato dello sport in casa Mediaset dimostrando la sua grande professionalità e competenza. È lei che conduce Coppa Italia Live e in alternanza con altre giornaliste come Benedetta Radaelli anche Pressing che si occupa di raccontare l’intera giornata di serie A spalmata lungo la settimana. I suoi outfit sono sempre di grande eleganza e i fan non possono fare a meno di notare la sua bellezza e il fisico perfetto che la Bertini sfoggia su Instagram. La giornalista mora non ha mai nascosto la sua grande passione per lo sport dal fitness al padel e di tanto in tanto posta anche qualche scatto della sua vita privata tra vacanze al mare, quando possibile con gli impegni calcistivi, uscite con le amiche e qualche giorno di relax in montagna durante l’inverno. Nelle ultime ore i commenti dei followers alle foto postate su Instagram da Monica Bertini sono sempre di apprezzamento sia per la sua preparazione che per la sua avvenenza, d’altronde la giornalista Mediaset di Coppa Italia Live ormai da un anno infiamma anche il mondo del gossip con la presunta relazione con Piero Ausilio, ds dell’Inter. I rumors sulla coppia Monica Bertini Ausilio non sono mai stati confermati anche perché la giornalista tutela sempre la sua vita privata senza mai lasciarsi andare a foto in compagnia di uomini e quindi si presume sia single. A 40 anni il volto Mediaset sfoggia un fisico perfetto che oltre allo sport è frutto, come rivelato da lei stessa, anche di altri trattamenti. Di recente Monica Bertini su Instagram ha svelato senza tabù del caso riguardante questa pratica molto particolare di fare crioterapia in un centro specializzato a Milano.

Monica Bertini e la crioterapia

I benefici di questo trattamento sono molteplici per l’aspetto e l’umore, aiuta ad evitare sbalzi di peso, contrasta la ritenzione idrica e la pelle flaccida. Tra i vip amanti della crioterapia c’è Cristiano Ronaldo che da tantissimi tempo cura il suo corpo con questa pratica, fino a Gianluca Vacchi che ne ha parlato anche nel suo documentario spiegando che ogni giorno si sveglia all’alba per immergersi nella sua camera iperbarica personale. In media una seduta di crioterapia con finalità di tipo estetico può costare tra i 300 e i 700 euro e di solito si fanno almeno tre sedute a settimana. Gli specialisti consigliano di rivolgersi sempre al proprio medico curante prima di prendere questa decisione e sottoporsi a questo trattamento. Monica Bertini è la dimostrazione di come la crioterapia sia fondamentale per restare in forma ed essere sempre più attraente, del resto la giornalista sportiva è tra le più apprezzate sui social come dimostrano dai quasi 500 mila followers. Prima di iniziare una nuova stagione di calcio, è stato per lei benefico affidarsi ad un centro specializzato per ripartire al meglio e avere tutte le energie necessarie per quello che è un vero tour de force tra Coppa Italia e serie A.