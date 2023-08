Scaletta Yoga Radio Bruno Estate stasera 16 agosto: cantanti e ospiti

La scaletta del concerto Yoga Radio Bruno Estate di stasera 16 agosto: cantanti e ordine di esibizione

La scaletta di Yoga Radio Bruno Estate di stasera 16 agosto presente alcuni dei cantanti più in voga delle ultime settimane e che popolano la classifica dei singoli e degli album più ascoltati. In onda stasera alle 21,10 su La 5 nella seconda puntata dell’evento musicale di scena a Piacenza, a piazza Cavalli, ci sono anche i Pinguini Tattici Nucleari che con il loro ultimo tour hanno riempito gli stadi di tutta l’Italia con i loro successi. E poi gli Articolo 31, che ormai da anni vanno a braccetto con la stagione più calda dell’anno, e sul palco sono sempre una magia. A condurre lo spettacolo sono Alessia Ventura e Enzo Ferrari, una coppia che è sembrata funzionare particolarmente bene per introdurre i cantanti in scaletta e far sorridere il pubblico. Questa la lista degli artisti in ordine di esibizione del Yoga Radio Bruno Estate stasera 16 agosto;

Articolo 31

Pinguini Tattici Nucleari

Baby K

Rocco Hunt

Madame

Lp

Ana Mena

Fred De Palma

Rosa Chemical

Leo Gassman

Wax

Alvaro De Luna

Wayne

Tommy

Clara

Ndg

Il montaggio potrebbe aver cambiato l’ordine di esibizione ma sono questi i cantanti confermati per l’evento musicale. Per i più curiosi che si chiedono se Yoga Radio Bruno Estate stasera 16 agosto sia in diretta o già registrato, la risposta è semplice. Come da tradizione l’evento è stato trasmesso da Radio Bruno il 28 giugno e stasera viene proposto per la prima volta su La 5, quindi la puntata è stata registrata.

Yoga Radio Bruno Estate tappe

Ricordiamo che questa è la seconda tappa di Yoga Radio Bruno Estate, quella di Piacenza. La prima era andata in onda il 9 agosto a Ferrara e la terza è fissata tra una settimana esatta, il 23 agosto a piazza dei Martiri a Carpi. Il 30 agosto, invece, è prevista la quarta e ultima puntata, quella di Piazza Saffi a Forlì. Per chi si chiedesse, invece, come assistere all’evento, bisognerà sintonizzarsi su La5, e quidi sul canale 30 del digitale terrestre, sul canale 19 di TivùSat e sul canale 159 di Sky Italia. C’è anche la possibilità della piattaforma Mediaset Infinity, in cui il pubblico ha facoltà di vedere lo show in qualsiasi momento, in diretta streaming oppure on demand. Yoga Radio Bruno Estate è uno dei tanti eventi musicali che sono tornati di prepotenza a popolare i palinsesti televisivi. Un grande ritorno dopo le straordinarie annate del Festivalbar, manifestazione canora che ancora oggi è ricordata con grande affetto e nostalgia dagli amanti della musica. Quest’anno oltre a Cornetto Radio Norba Battiti Live che di fatto ha raccolto il testimone della kermesse ideata da Vittorio Salvetti, ci sono stati anche Tim Summer Hits, Radio Italia Live. Un grande successo di pubblico che conferma la voglia di musica live dopo i due anni di Covid che hanno annullato ogni tour e spettacolo. Yoga Radio Bruno Estate chiude così la serie di festival permettendo agli appassionati di musica di riascoltare le hit più ascoltate e ballate nelle ultime settimane.