Gianni Morandi figli: da chi li ha avuti e cosa fanno oggi

Quanti figli ha Gianni Morandi con Laura Efrikian e Anna Dann: cosa fanno oggi Pietro, Marco e Marianna

I figli di Gianni Morandi sono tre. Con Laura Efrikian ha avuto Marianna, la primogenita, e Marco. Dopo 20 anni e la fine del matrimonio con la sua moglie anche nei musicarelli, si è risposato con Anna Dann da cui ha avuto un altro figlio di nome Pietro. Marianna Morandi è nata nel 1969 e il suo battesimo artistico è a 5 anni con la canzone Sei forte papà, la passione per il mondo dello spettacolo è forte ma più che per la musica per la recitazione. Accanto agli studi scolastici interpreta piccole parti a teatro e si diploma alla famosa Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma. Su piccolo schermo la vediamo insieme a suo padre nella fiction Mediaset La forza dell’amore, all’epoca ci furono diverse polemiche perché si scambiarono un bacio padre e figlia, scena criticata all’epoca da tanti opinionisti. Marianna Morandi è nota al mondo del gossip per la sua storia d’amore con Biagio Antonacci, con la voce di Quanto tempo e ancora è stata insieme per nove anni e con il cantautore ha avuto due figli, Paolo, autore di canzoni tra gli altri di Tananai, e Giovanni, conduttore radiofonico di RTL. La figlia del Gianni nazionale oggi ha 54 anni e oltre alla recitazione si occupa in prima persona di un’impresa di comunicazione che si chiama Joydis e abita a Bologna. L’attrice non ha mai ufficializzato di avere attualmente un nuovo compagno.

Gianni Morandi figli oggi

Il secondo figlio di Gianni Morandi avuto con Laura Efrikian è Marco che oggi continua la sua carriera da musicista, in particolare canta e suona chitarra e violino ed è attualmente in tour in giro per l’Italia per concerti. La moglie di Marco Morandi si chiama Sabrina Laganà, lavora da sempre nel settore della comunicazione in particolare si occupa dell’ufficio stampa di personaggi dello show biz. Insieme hanno tre figli, Leonardo e Jacopo gemelli, 16 anni, e Tommaso 14 anni. Dopo oltre venti anni di relazione e dieci di matrimonio i loro genitori si sono separati nel luglio 2023. Marco Morandi è nato il 12 febbraio del 1974 e la sua biografia è segnata dal mondo della musica, partecipa a Sanremo Giovani e si qualifica al Festival nel 1998 con il brano Come il sole. Ritorna nella kermesse musicale 4 anni dopo presentandosi con la canzone Che ne so, successivamente decide di autoprodursi i suoi album. Il figlio di Gianni Morandi e Laura Efrikian ha fatto anche molta televisione accanto a suo padre, ha partecipato al film Liberate i pesci e lavorato anche per canale tematico. Il terzogenito del cantautore di Scende la pioggia è Pietro, avuto con Anna Dann, che fa parte del mondo della musica e proprio come suo padre è un cantante. Il suo genere è il rap e il suo nome d’arte è Tredici Pietro, ha 26 anni e ha all’attivo due album, su Instagram il suo account @tredicipietrotredici è seguito da 200 mila follower e nella sua breve carriera ha collaborato con Mecna, Psicologi e Lil Busso. Nel 2022 ha debuttato anche come attore in Autumn Beat pellicola drammatica diretta da Antonio Dikele Distefano e che vede anche la partecipazione di Guè Pequeno, Ernia e Sfera Ebbasta. I nipoti di Gianni Morandi sono dunque 5: Paolo e Giovanni Antonacci e Leonardo, Jacopo e Tommaso.