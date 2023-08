Arisa nuda cerca marito su Instagram: come contattarla

Arisa nuda su Instagram per un bizzarro messaggio “matrimoniale”: la nota cantante italiana ha infatti pubblicato scatti piccanti sui social per trovare marito.

Che da qualche anno Arisa avesse cambiato il suo look, alla ricerca di uno stile più sensuale e provocante, era parso chiaro ed evidente a tutti, ma la sua ultima uscita sui social ha lasciato tutti senza parole. La 41enne cantante genovese, sei volte concorrente a Sanremo e oggi affermato personaggio televisivo (è stata tre volte giudice di X Factor, e nel 2021 ha vinto Ballando con le stelle), ha pubblicato poco fa sul suo profilo ufficiale Instagram diverse foto in cui appare completamente nuda, anche se non abbastanza da violare (almeno per ora) le regole del social network in merito alla nudità. Ma non è finita qui.

La scelta di queste foto senza veli non è casuale e non sembra essere neppure una mossa pubblicitaria della popstar, il cui ultimo album Ero romantica è uscito nel 2021. La caption allegata alla galleria fotografica spiega infatti che Arisa è alla ricerca di un marito, e le immagini sono un modo per mettersi in mostra ai potenziali pretendenti. La cantante ligure, vero nome Rosalba Pippa, ha anche elencato fin da subito i requisiti fondamentali del suo coniuge ideale. L’uomo che la voce di Meraviglioso Amore Mio cerca come marito, con tanto di indirizzo mail allegato alle foto per contattarla, deve avere non piú di 45 anni, sano, economicamente attivo ma soprattutto devono piacergli le donne (letteralmente “il suo organo femminile).

L’obiettivo è trovare un partner assieme a cui vivere una vita in serenità. Ciò che promette di offrire la cantante sono sensualità, intelligenza e rispetto. Ovviare fedeltà, a patto che sia meritata e ottima cucina. Arisa mette anche le mani avanti con i possibili interessati, dicendo che soffre anche di qualche sbalzo d’umore, ma nulla che non si possa risolvere con affetto e premura. Come tutti gli annunci che si rispettano, quello per la ricerca di un marito da parte della cantante e star televisiva italiana si conclude con le parole di rito, che invitano a scriverle solo persone con intenzioni serie: “nessuna bugia, no perditempo”.

Arisa ha scritto espressamente come possono fare i soggetti interessati a contattarla in merito al suo annuncio: bisogna inviarle una mail al seguente indirizzo [email protected]. Se dopo aver valutato le foto e le richieste doveste ritenere di avere i requisiti per pretendere al cuore della cantante classe 1982, allora potete provare a farvi avanti. Il modo più intuitivo per proporsi è anche quello di scriverle direttamente nei messaggi privati di Instagram, presentando in breve il proprio profilo: probabilmente ci penserà poi la diretta interessata a fare un salto sul vostro profilo Instagram e dare un’occhiata alle vostre foto. Assicuratevi quindi di avere qualche foto di voi al vostro meglio, tra quelle già pubblicate.

Arisa ex fidanzati

A quanto ci è dato sapere, fin qui nella sua vita Arisa ha avuto tre fidanzati, anche se nessuna di queste relazioni l’ha portata al fatidico passo verso l’altare nuziale. Il primo è stato il cantautore siciliano Giuseppe Anastasi, classe 1976, che ha collaborato con Arisa agli inizi della sua carriera, contribuendo alla scrittura di uno dei suoi primi successi, il brano Sincerità. La coppia si è sciolta nel 2010, ma il loro sodalizio artistico è andato avanti. In seguito, la cantante nativa di Genova è stata assieme all’autore televisivo e manager Antonio Di Carlo, e questa storia pareva essere quella buona, ma anche in questo caso non si è arrivati al matrimonio, e le strade dei due si sono separate, peraltro in malo modo. Successivamente, Arisa ha avuto una relazione con il ballerino Vito Coppola, assieme al quale ha vinto Ballando con le stelle, ma il rapporto tra i due ha avuto vita breve.