Matteo Campese chi è la fidanzata dello speaker di RTL

Matteo Campese è uno dei conduttori di RTL 102.5 Power Hits Estate 2023, nonché uno degli speaker radiofonici più famosi d’Italia. Chi è la sua fidanzata? Scopriamolo insieme.

Sul palco del RTL 102.5 Power Hits Estate 2023 ci sarà ovviamente anche lui, Matteo Campese, uno dei conduttori radiofonici più apprezzati in Italia, affiancato nell’Arena di Verona da Jody Cecchetto e Paola Di Benedetto. L’evento andrà in onda questa sera, e segnerà uno dei grandi momenti culminanti dell’estate italiana. Per chi non lo conoscesse ancora, Matteo Campese è uno speaker, scrittore e autore radiofonico lombardo classe 1986, ma in realtà su di lui non si sa molto, al di fuori della sua attuale vita professionale e lavorativa.

La sua esperienza nel mondo radiofonico è lunga, e oggi è un conduttore e un autore molto affermato, che lavora per il network di RTL 102.5, che comprende anche Radio Zeta e Radio Freccia. Uno dei nuovi volti e delle nuove voci della radio italiana, Matteo Campese è però un piccolo mistero quando si parla della sua vita privata. Sul suo profilo Instagram ufficiale, che conta oltre 9.000 follower, pubblica post di vario tipo, ma prevalentemente di lavoro, e comunque nulla che lasci intendere se sia fidanzato o sposato, ed eventualmente con chi. Nel 2015, un articolo di Donna Glamour scritto dopo la sua vittoria nel talent show di Agon Channel Chance riportava che era single, invitando eventuali pretendenti a farsi avanti. Sempre Donna Glamour, in un articolo del 2022, ribadiva che Matteo Campese fosse single, ma non è noto se in quei sette anni abbia avuto qualche relazione, così come non sappiamo altro in merito relativamente all’ultimo anno. Come detto, anche scandagliando i suoi profili social non si riescono a ottenere altre informazioni: lo speaker di RTL 102.5 è evidentemente molto abile nel tenere privati i fatti suoi!

Non ci resta allora che concentrarci sulla sua carriera professionale, ad esempio seguendolo stasera alla conduzione di RTL 102.5 Power Hits Estate 2023. L’evento potrà essere seguito, per coloro che non potranno essere presenti dal vivo presso l’Arena di Verona, a partire dalle 20:45 in diretta su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), sulla piattaforma RTL 102.5 Play, su Sky Uno, NOW e in chiaro su TV8.

Matteo Campese RTL

Lombardo classe 1986, Matteo Campese è arrivato a lavorare a RTL 102.5 dopo una lunga gavetta, ma è stato in grado di affermarsi rapidamente come un ottimo e apprezzato conduttore radiofonico. E dire che all’inizio puntava a fare tutt’altro, come dimostrano una laurea e un master conseguiti in Economia. Ma l’amore per la musica (in particolare per Bruce Springsteen) l’ha sempre accompagnato, e fin da giovane ha collaborato con emittenti radiofoniche e telvisive locali, facendo il conduttore su Rockol Web Radio e l’autore telvisivo per Telenorba e Play.me. Successivamente ha partecipato a RDS Academy, e poi è entrato come concorrente al talent show Chance, ideato da Agon Channel, vincendo l’edizione del 2015 del programma e ottenendo un contratto come autore per l’emittente.

Dopo aver lavorato per un po’ a Radio Novella 2000, dal 2016 è entrato nel mondo di RTL 102.5, lavorando anche sulle radio gemellate Radio Zeta e Radio Freccia, sulla quale è noto come Nessuno. Su RTL 102.5 conduce il programma The Flight, dalle 15.00 alle 17.00, e dal 2021 è anche alla conduzione della maratona musicale Power Hits Estate. In più, nel 2019 ha anche scritto un libro, un romanzo intitolato Contro il Vento, alta è la sua Fronte, pubblicato da Mursia.