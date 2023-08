RTL 102.5 Power Hits Estate 2023 scaletta e cantanti

RTL 102.5 Power Hits Estate 2023: arriva il grande evento musicale conclusivo dell’estate del 2023. Scopriamo insieme la scaletta della serata e i cantanti.

È arrivato finalmente il momento per il Power Hits Estate 2023, il grande evento musicale organizzato da RTL 102.5. Giunti ormai alla fine dell’estate, ecco l’ultimo grande evento in musica che raccoglie il miglio degli artisti di punta di questi primi mesi del 2023. Lo show si terrà nalla splendida cornice dell’Arena di Verona, e potrà essere seuito in diretta anche in tv e in streaming. L’appuntamento è per questa sera, per cui non ci resta che scoprire insieme chi sono i protagonisti che si esibiranno questa sera sul palco veronese, quale sarà la scaletta dell’evento e dove vedere il RTL 102.5 Power Hits Estate 2023.

Musica dal vivo ma non solo, perché per il settimo anno consecutivo RTL 102.5, in collaborazione con EarOne, stilerà la classifica delle 50 canzoni più ascoltate dell’estate, assegnando il premio Power Hit 2023 alla prima della graduatoria finale, più numerosi altri riconoscimenti. La conduzione della serata è affidata agli speaker radiofonici Matteo Campese, Jody Cecchetto, e Paola Di Benedetto, mentre sul palco si alterneranno una trentina di artisti italiani e stranieri, che sono stati protagonisti in questi mesi della scena musicale nel nostro paese con i loro brani. Quale sarà stata la canzone più ascoltata dell’estate? Vediamo chi saranno gli artisti del RTL 102.5 Power Hits Estate 2023, in rigoroso ordine di apparizione secondo la scaletta dello show.

ACHILLE LAURO E ROSE VILLAIN

ALFA

ANGELINA MANGO

BOOMDABASH FT. PAOLA & CHIARA CICCIO MEROLLA

COEZ E FRAH QUINTALE

COLAPESCE DIMARTINO

CRISTIANO MALGIOGLIO FT. BUNGARO EMMA

EMMA

ERNIA CON BRESH E FABRI FIBRA

FABIO ROVAZZI E ORIETTA BERTI

FEDEZ, ANNALISA, ARTICOLO 31

FRA QUINTALE E COEZ

IRAMA E RKOMI

JAIN

LAZZA

LEVANTE

MARCO MENGONI E ELODIE

MERK & KREMONT

MR. RAIN E SANGIOVANNI

PINGUINI TATTICI NUCLEARI

PURPLE DISCO MACHINE E KUNGS

RHOVE

ROCCO HUNT

SOPHIE AND THE GIANTS

TANANAI

THE KOLORS

TOMMASO PARADISO & BAUSTELLE

YUNGBLUD

Dall’elenco manca Blanco, la cui canzone Un briciolo di allegria è stata due volte disco di platino quest’anno, mentre l’artista bresciano classe 2003 è divenuto lo scorso luglio il più giovane cantante ad essersi mai esibito allo Stadio Olimpico di Roma. La sua assenza dal RTL 102.5 Power Hits Estate 2023 è dovuta a un piccolo colpo di sfortuna, dato che a causa di un’influenza non potrà esibirsi questa sera. Ad ogni modo, il cast di artisti dell’evento è più che buono, e non mancherà di soddisfare tutti gli appassionati.

RTL 102.5 Power Hits Estate dove vedere

Per seguire il RTL 102.5 Power Hits Estate 2023 non resta allora che collegarsi, a partire dalle 20.45 sul canale tv di RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre e 736 di Sky), oppure su quello di Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky). In streaming, l’evento si potrà seguire sulla piattaforma RTL 102.5 Play, su Sky Uno e su Now TV. Potrete seguirlo inoltre in tv e streaming anche in chiaro, in diretta su Tv8. Oppure, se siete stati molto previdenti e fortunati, ovviamente dal vivo presso l’Arena di Verona. Buona visione e buon divertimento!