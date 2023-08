Radio Zeta Future Hits Live 2023 Scaletta e cantanti

Radio Zeta Future Hits Live 2023: arriva il grande evento musicale organizzato dall’emittente Radio Zeta. Scopriamo insieme scaletta e cantanti dello show.

Ancora una serata di grande musica all’Arena di Verona e sugli schermi italiani, sempre organizzata da RTL 102.5 e il suo network. Dopo l’ennesimo successo di RTL 102.5 Power Hits Estate 2023, l’evento musicale che ha visto esibirsi sul palco veneto il meglio della musica dell’estate italiana che va concludendosi, ecco il nuovo show dedicato alla Generazione Zeta e alla musica emergente. Dopo la vittoria, ieri sera, dei The Kolors con la loro Italodisco, il brano nominato Power Hits dell’estate 2023, stasera tocca a Radio Zeta Future Hits Live 2023, l’evento organizzato da Radio Zeta, l’emittente “sorella” di RTL 102.5, dedicata alla musica dei più giovani.

A condurre la sera, che vedrà il via questa sera a partire dalle 20.45 all’interno dello scenario dell’Arena di Verona, ci saranno i conduttori radiofonici Jody Cecchetto, Paola Di Benedetto e Camilla Ghini. La serata vedrà alternarsi sul palco diversi artisti emergenti dello scenario musicale italiano, amati soprattutto dal pubblico più giovane. Questi cantanti si esibiranno lungo tutto il corso della serata, secondo un ordine preciso: qui di seguito potete trovare la scaletta prevista del programma e tutti i cantanti che saliranno sul palco per esibirsi.

Aiello

Aka 7even

Alex W

Alfa

Angelina Mango

Ansiah

Ariete

Ava

Anna

Capo Plaza

Bresh

Chiamamifaro

Asteria

Coco Ft. Luchè

Geeno

Drillionaire

Fulminacci

Gazzelle

Geolier

gIANMARIA

Grenbaud

Guè

Irama & Rkomi

Jain

La Sad X Naska

Leo Gassmann

Lucio Corsi

Merk & Kremont

Mr.Rain con Sangiovanni

Olly

Rhove

Rosa Chemical

Tananai

Tedua

Tony Effe

Wax

È stata segnalata anche una presenza speciale, in qualità di ospiti d’eccezione della serata: quella dei The Kolors, il terzetto composto da Antonio Stash Fiordispino e Alex Fiordispino e dal bassista Dario Iaculli. Come accennato, i The Kolors sono stati i trionfatori, ieri sera sempre all’Arena di Verona, di RTL 102.5 Power Hits Estate 2023, con la loro Italodisco pramiata come Power Hit dell’estate italiana. Per l’occasione, la band tornerà a esibirsi anche questa sera sul palco veronese, nel corso di questa serata.

Radio Zeta Future Hits Live 2023 dove vedere

L’appuntamento, come detto, è per questa sera, mercoledì 30 agosto 2023, all’Arena di Verona con Radio Zeta Future Hits Live 2023. Ma se non avete prenotato per tempo i biglietti per assistere all’evento dal vivo non dovete preoccuparvi, perché è prevista la trasmissione del concerto anche in radiovisione in tv e in streaming, anche in chiaro.

Lo show musicale potrà dunque essere visto su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky) e ovviamente su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), oltre che sulla piattaforma RTL 102.5 Play, su Sky Uno, su NOW Tv e appunto anche in chiaro su TV8. Radio Zeta Future Hits Live 2023 inizierà alle 20.45. Non resta che scegliere il canale o la piattaforma che preferite e sintonizzarvi sullo show, lasciandovi trasportare dalla musica della serata.