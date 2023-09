Claudio Baglioni dove vive

Claudio Baglioni è uno dei più noti cantanti e showman italiani, ma si è sempre saputo poco sulla sua vita privata: vediamo dove vive e il suo patrimonio.

È uno dei più grandi nomi della storia della musica italiana, e a 72 anni compiuti Claudio Baglioni è ancora sulla cresta dell’onda, con concerti ed eventi ancora in programmazione in tutto il paese. Il suo ultimo album, In questa storia che è la mia, il suo 17° di studio, è uscito solo nel 2020, un anno dopo Da una storia vera, suo 12° album live. Inoltre, nel 2023 il cantante romano è alle prese con il 32° tour della sua lunga carriera, iniziata nell’ormai lontano 1968, e per il 2024 è già previsto un altro tour, stavolta indoor. Con oltre 60 milioni di copie vendute, Claudio Baglioni si è ormai da tempo affermato come un mostro sacro del pop italiano, grazie a brano come E tu, Avrai e Questo piccolo grande amore,premiato nel 1985 a Sanremo come Canzone del secolo. Basti pensare che il suo album del 1985 La vita è adesso è il disco più venduto della storia della musica italiana. In più, Baglioni detiene il record italiano di spettatori in un singolo evento musicale (88.756), realizzato in occasione del concerto del 6 giugno 1998 allo stadio Olimpico di Roma. Il 31 dicembre 1999 ha invece tenuto l’unico concerto di musica pop nella storia di Piazza San Pietro nella Città del Vaticano, cantando davanti a 300.000 persone.Una carriera lunga ma anche variegata, non limitata solo al mondo della musica in senso stretto, ma che ha coinvolto anche quello dei libri, del cinema e della televisione, e lo portato addirittura a essere il direttore artistico del Festival di Sanremo nel 2018 e nel 2019.

Tutte cose che, se siete suoi fan, molto probabilmente saprete già. Per contro, il cantante romano classe 1951 è sempre stato molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Basti pensare che le due grandi relazioni della sua vita, quella con la moglie Paola Massari e poi quella con l’attuale compagna Rossella Barattolo, sono state tenute a lungo segrete. E, anche quando sono state rese pubbliche, Baglioni è sempre riuscito a tenere al riparo i suoi affetti dal gossip e dall’ossessionante mondo dei media, tenendo ben separata la sua figura pubblica da quella privata.

Qualcosina in più si sa in merito al luogo in cui vive, però. Claudio Baglioni non ha mai lasciato la sua città, Roma, dov’è nato e cresciuto, figlio di un maresciallo dei Carabinieri e di una sarta. Il successo gli ha permesso però di trasferirsi in una grande e bella casa nel centro della capitale italiana, in un palazzo storico firmato dal noto architetto Pietro Lombardi (lo stesso della celebre Fontana delle Anfore a Testaccio). Claudio Baglioni convive dal 1994 con Rossella Barattolo in un attico sito tra Viale Bruno Buozzi e Via Gramsci, nella zona di Valle Giulia. Sui social pubblica spesso foto all’interno della sua casa.

Claudio Baglioni patrimonio

Visto il successo che ha ottenuto e continua a ottenere grazie a questa lunga e florida carriera, Claudio Baglioni può sicuramente essere considerato tra i cantanti più ricchi d’Italia. Stimare con esattezza il suo patrimonio non è cosa semplice, ma nel 2021 il sito Money.it parlava di almeno 3 milioni di euro in cassa, per il cantante romano. Potrebbe non essere tutto qui, però, perché oltre a questa cifra vanno considerati i valori degli immobili di sua proprietà (non solo l’attico di Roma, ma anche gli appartamenti che possiede a Parigi e New York) e la sua collezione di opere d’arte. Va anche detto, per onor di cronaca, che Claudio Baglioni ha sempre fatto anche molte donazioni in beneficenza.