Cosa fa oggi Paola Massari che fine ha fatto

Paola Massari è stata la prima moglie di Claudio Baglioni, ma anche una sua storica collaboratrice: cosa fa oggi, dopo la fine del loro matrimonio?

Tutti conoscono Questo piccolo grande amore, capolavoro assoluto di Claudio Baglioni datato 1972, e che nel 1985 venne premiato come Canzone del secolo al Festival di Sanremo. Si tratta di uno dei brani più popolari di tutta la storia della musica italiana, che lanciò il cantante romano, oggi 72enne, tra le grandi star dell’epoca nel panorama musicale del nostro paese, dopo che la sua carriera era iniziata solo nel 1968. Una canzone che, come è stato confermato in seguito, era dedicata alla sua compagna dell’epoca, che di lì a poco sarebbe divenuta anche sua moglie, Paola Massari. D’altronde, il volto di lei figurava, assieme a quello di Baglioni, proprio sulla cover del disco della canzone.

Paola Massari è nata a Roma il 3 marzo 1955, ma la sua strada all’inizio non aveva niente a che vedere con il mondo della musica. Aveva infatti scelto di studiare in un altro settore del mondo dello show business, finendo per diplomarsi presso l’Istituto Superiore di Cinematografia e Televisione della capitale italiana. Tuttavia, una piccola passione per il canto l’ha sempre avuta, ed è stato uno dei motivi che l’ha portata a instaurare un rapporto professionale prima ancora che sentimentale con Claudio Baglioni. I due si sono conosciuti nel 1971 alla Mostra Elettronica all’EUR, e presto hanno iniziato a lavorare insieme. Nell’album di cui fa parte Questo piccolo grande amore c’è infatti un brano, Battibecco, che è cantato proprio da Paola Massari. L’amnore tra i due sbocciò presto, al punto che già nel 1973 si sposarono, con un matrimonio segreto celebrato in una cappella romana da un amico sacerdote: solo cinque anni più tardi sarebbe stato resa pubblica la loro unione. Nel 1982, Paola Massari ha dato alla luce l’unico figlio di Claudio Baglioni, Giovanni.

Nel corso degli anni, è sempre stata più di una musa per il cantante romano, contribuendo a scegliere i collaboratori, le cover dei dischi e anche a scovare i luoghi in cui Baglioni si rifugiava quando lavorava a un nuovo disco in tutta tranquillità. Nel corso degli anni Ottanta, il loro matrimonio è entrato in crisi, i due si sono separati e hanno ufficialmente divorziato nel 2008. Oggi, Paola Massari ha 68 anni, ma non sono note informazioni precise su cosa faccia oggi né sulla sua vita privata. Sappiamo che dopo la separazione da Baglioni ha continuato a lavorare nel mondo della musica, collaborando con il cantautore Paolo Villesi, scrivendo il testo del brano La pelle e il cuore, pubblicato nell’album del 1994 Non mi tradire. Più di recente, ha rivelato di provare ancora affetto per Claudio Baglioni, anche se purtroppo i due non si sentono più e quindi anche la loro amicizia è svanita.

Paola Massari e Claudio Baglioni perché si sono lasciati

Paola Massari e Claudio Baglioni sono stati sposati dal 1973 fino al 2008, ma il loro rapporto è entrato in crisi già nel corso degli anni Ottanta, specialmente dopo che nel 1987 lui conobbe Rossella Barattolo, che è la sua attuale compagna. Dato il grande riservo del cantante sulla sua vita privata, non sappiamo esattamente quando lui e la moglie si siano separati, ma già nel 1994 Baglioni e Barattolo andarono a convivere assieme. I reali motivi dell’allontanamento della coppia non sono mai stati resi noti, per cui il divorzio del 2008 è servito solo a certificare una situazione ormai già concretizzatasi da diversi anni.