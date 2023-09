Myrta Merlino compagno attuale: marito della sua migliore amica

Myrta Merlino 54 anni è conduttrice di Pomeriggio 5 dopo Barbara D’Urso. Chi è il compagno Marco Tardelli dopo il divorzio da Domenico Arcuri

Da circa dieci anni è uno dei volti più amati della televisione italiana in ambito giornalistico, e anche nella sua nuova avventura professionale sta per riscuotere il meritato successo. Stiamo parlando di Myrta Merlino, la 54enne giornalista di origini napoletane alla conduzione di Pomeriggio Cinque su Canale 5, dopo i tanti anni trascorsi a La7. Dopo una carriera iniziata nel 1994 come inviata di Mixer, il programma di Rai 2, e il lavoro sulla carta stampata per diverse prestigiose testate nazionali e internazionali (Il Mattino, Il Messaggero, Il Sole 24 Ore, International Herald Tribune, Liberation), Myrta Merlino ha infatti conquistato una grande fama come conduttrice di talk show d’attualità in tv a partire dal 2011, con il programma di La7 L’aria che tira.

A fianco a una vita professionale molto proficua e che la veda tutt’oggi ancora in ascesa, Myrta Merlino ha anche una vita privata molto felice, anche se su di essa i suoi fan forse non sanno tutto. Dopo varie relazioni importanti, tra cui quella con Domenico Arcuri, oggi la giornalista campana ha una relazione che dura ormai dal 2016 assieme all’ex calciatore e allenatore Marco Tardelli. Tutti credono che il bomber del Nazionale e la conduttrice di Pomeriggio 5 siano sposati ma non è così. Tardelli è il compleanno attuale della Merlino con cui da tempo parla di matrimonio imminente.

Classe 1954, Tardelli ha 62 anni, 15 in più di lei, e uno noto passato da atleta di fama internazionale, trascorsa soprattutto con la maglia della Juventus, per cui ha giocato come centrocampista tra il 1975 e il 1985. Nato a Careggine, un piccolo comune vicino Lucca, in Toscana, ha giocato all’inizio degli anni Settanta nel Pisa e nel Como, prima di passare in bianconero. Con il club torinese ha conquistato numerosi trofei: 5 scudetti, 2 Coppe Italia, una Coppa UEFA, una Coppa delle Coppe, una Coppa dei Campioni e una Supercoppa europea. È stato a lungo una bandiera della nazionale italiana, con cui ha vinto il Mondiale del 1982, segnando anche un gol in finale, condito da un’esultanza divenuta ormai iconica.

Dal 1985, la dolce metà della conduttrice di Pomeriggio 5 si è trasferito prima all’Inter e poi, per l’annata 1987/1988, agli svizzeri del San Gallo, dove ha chiuso la sua carriera da calciatore professionista. L’attuale compagno di Myrta Merlino è poi divenuto un allenatore di discreto successo, soprattutto alla guida delle selezioni giovanili dell’Italia. Tra il 1988 e il 1990 ha allenato l’U16, poi è stato per tre anni il vice di Cesare Maldini nell’U21, quindi, dopo una breve esperienza nei club (Como. Cesena), è tornato come vice di Maldini in nazionale maggiore tra il 1996 e il 1997, per poi prendere la guida dell’U21 fino al 2000, anno in cui ha vinto gli Europei di categoria. È poi tornato ad allenare squadre di club, lavorando con Inter, Bari e Arezzo. Nel 2004 Marco Tardelli ha avuto una breve esperienza alla guida dell’Egitto, mentre tra il 2008 e il 2013 è stato il vice di Giovanni Trapattoni all’Irlanda.

Myrta Merlino figli: da chi li ha avuti

La relazione tra Myrta Merlino e Marco Tardelli, come detto, va avanti dal 2016, ma la coppia non ha mai avuto figli. La giornalista di Pomeriggio Cinque, però, è divenuta madre di tre figli in passato, frutto delle sue precedenti relazioni. Nel 1997 ha avuto due gemelli, Pietro e Giulio Tucci, dal suo ex storico compagno. Nel 2004 ha avuto un’altra figlia, Caterina, da Domenico Arcuri, noto dirigente d’azienda e funzionario a cui è stata sentimentalmente legata dai primi anni Duemila al 2016. Anche Marco Tardelli ha due figli avuti con la sua prima moglie Alessandra, mentre Sara e Nicola sono frutto dell’amore con la giornalista Stella Pende, da anni in Mediaset. Myrta Merlino e il suo compagno attuale si conoscevano già da prima che scattasse il primo appuntamento. La giornalista infatti è la migliore amica di Stella Pende, ex dell’ex attaccante. Una piccola curiosità sulla coppia che si definisce molto affiatata: nonostante il suo passato da rubacuori è il bomber ad essere geloso della conduttrice di Pomeriggio 5 che si è sempre dichiarata molto sicura di se stessa.