Quando inizia Forum 2023: caso cast chi è confermato

Quando inizia Forum 2023? Il programma dedicato ai processi giudiziari sta per tornare in tv: scopriamo quando e chi farà parte del cast dello show.

È ormai un programma di culto della televisione italiana, con una lunga tradizione e un successo che resiste al passare degli anni. Dopo il suo esordio nel 1985, Forum continua oggi a essere uno dei programmi di maggiore successo di pubblico nella televisione italiana, con ascolti sempre molti alti. Il format dello show è noto: attraverso l’uso di attore che seguono un copione, ogni puntata rimette in scena un particolare caso giudiziario con una sentenza già emessa dallo Stato italiano, con un giudizio espresso da un vero magistrato (Santi Licheri, Tina Lagostena Bassi, Ferdinando Imposimato sono solo tre dei celebrei giudici che si sono avvicendati nello programma), il tutto sotto la conduzione di una presentatrice esperta, che guida il pubblico attraverso le varie vicende.

Anche quest’anno c’è molto attesa per sapere quando torneranno e su che canale i nuovi episodi dello show Mediaset ideato originariamente da Italo Felici e giunto ormai alla sua 38a edizione. Anche nel 2023 Forum avrà una nuova stagione, che andrà in onda come al solito su Canale 5 e Rete 4. Riconfermato, dunque, il doppio appuntamento quotidiano, con trasmissione fissata anche per questo nuovo anno tra le 11.00 e le 13.00 su Canale 5, e tra le 14.00 e le 15.30 su Rete 4. Non bisognerà attendere ancora molto per vedere le nuove puntate di Forum nel 2023, per fortuna: il programma delle reti Mediaset tornerà infatti a partire da lunedì 11 settembre 2023.

Cast Forum 2023

Alla conduzione dell’edizione 2023 di Forum è stata confermata Barbara Palombelli, la giornalista e conduttrice televisiva alla guida dello show giudiziario di Mediaset ormai dal 2013. Si tratta della quarta conduttrice della storia del programma, dopo Catherine Spaak, Rita Dalla Chiesa (che ha rivestito il ruolo in due riprese) e Paola Perego.

Nel cast degli attori incaricati di portare in scena, di puntata in puntata, i vari casi di cronaca giudiziaria al centro del programma, potrebbe però esserci una clamorosa novità. Non ci sono ancora conferme precise, purtroppo, ma nell’ultimo mese ci sono state diverse speculazioni online riguardo il ruolo di Edoardo Donnamaria, che dopo la sua partecipazione al Grande Fratelli VIP sarebbe potuto non essere confermato per Forum 2023. L’indiscrezione era stata lanciata dal blogger Amedeo Venza, che però nei giorni successivi ha fatto un inaspettato dietrofront. Donnamaria infatti potrebbe essere ancora parte del cast di Forum, comparendo nel programma per due o tre giorni a settimana.

Il resto del cast di attori, invece, dovrebbe essere confermato in toto, compresi i giudici, e in più ci sarà l’aggiunta dell’avvocato dei minori, che interverrà nei casi che riguarderanno degli Under-18 (come ad esempio casi di separazione dei genitori). Questa novità sarebbe stata richiesta espressamente dalla conduttrice Barbara Palombelli. La grande novità però dovrebbe riguardare l’introduzione dell’intelligenza artificiale nello show, che sarebbe il primo sulle reti Mediaset a fare ricorso a questa tecnologia. Non è ancora noto, però, in quale modo potrebbe avvenire questa interazione durante le puntate.