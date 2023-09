Damiano Carrara moglie e figli: il piccolo Paco

La moglie di Damiano Carrara, pasticciere e giudice di Bake Off Italia, Chiara Maggenti: chi è e quanti figli hanno

È probabilmente il pasticciere più famoso d’Italia, anche se deve la sua celebrità soprattutto agli Stati Uniti: Damiano Carrara è diventato, negli ultimi anni, uno dei cuochi televisivi più conosciuti e apprezzati del nostro paese, grazie ai suoi dolci. Nato a Lucca, in Toscana, il 22 settembre 1985, si è trasferito in America nel 2008, stabilendosi in California e aprendo una pasticcieria a Moorpark, che ha avuto un rapido successo. Le apparizioni come concorrente in diversi cooking show d’oltre oceano lo hanno reso molto popolare negli Stati Uniti a partire dal 2015, al punto che due anni dopo è stato richiamato in Italia per fare il giudice a Bake Off Italia, intraprendendo una florida carriera televisiva nel nostro paese. Nel 2018 ha condotto Cake Star – Pasticcerie d’Italia su Real Time, e nel 2019 Ricette di un sognatore su Food Network. Nel 2023 torna in tv, sempre su Food Network con il reality culinario Casa Carrara – Dolci in famiglia.

Il quasi 38enne pasticciere toscano ci porterà a conoscere, oltre alla sua già ben nota passione per la cucina e i dolci, anche la sua famiglia, esplorandone la vita privata finora rimasta lontana dai riflettori. Damiano Carrara è infatti sposato con Chiara Maggenti, geometra, più giovane di lui di quattro anni, essendo nata il 25 novembre 1989. Anche lei, proprio come il marito, è di origini lucchesi, ma i due non condividono il lavoro nel mondo dello spettacolo e nemmeno in quello della cucina, pur essendo in un certo senso partner anche nella vita professionale. Chiara Maggenti è infatti di lavoro general manager dell’Atelier Damiano Carrara, la pasticceria aperta dal marito qualche anno fa nella città toscana. Alcuni scatti della sua vita privata insieme al giudice di Bake Off Italia è possibile vederli sul suo profilo Instagram.

Damiano Carrara e Chiara Maggenti, però, non hanno figli, o almeno non proprio. Lei, sul suo profilo Instagram, si descrive come la “mamma di Paco”, il cane della coppia. Per il momento non si parla di figli, e anche in una recente intervista che hanno rilasciato a Vanity Fair hanno risposto sull’argomento. “Non c’è fretta” hanno spiegato, senza escludere nulla ma sottolineando che al momento hanno entrambi altro a cui pensare.

Damiano Carrara matrimonio

Damiano Carrara ha conosciuto sua moglie, Chiara Maggenti, nel 2018, quando si sono incrociati per caso in un locale di Lucca, la loro città. Lì è scoccata la scintilla, e la coppia non si è più lasciata. Durante la pandemia, mentre convivevano in una casa d’appoggio e hanno avuto per la prima volta molto tempo da passare assieme, hanno delineato il progetto dell’Atelier Damiano Carrara, che è poi divenuto il centro del programma Casa Carrara – Dolci in famiglia. Successivamente hanno deciso di sposarsi: il matrimonio della coppia si è celebrato il 9 luglio 2022, ovviamente a Lucca. L’evento è stato molto seguito, e ha visto la partecipazione anche di qualche vip con cui ha lavorato Damiano Carrara, come Katia Follesa e Angelo Pisani. Il tutto è stato inoltre seguito dalla telecamere di Real Time, che ha realizzato un documentario sulle nozze del celebre pasticciere televisivo.