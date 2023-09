Lazza concerto Milano: scaletta e ospiti

Le informazioni sul concerto di Lazza a Milano: previsto un grandissimo show all’ippodromo con anche diversi ospiti di spicco

L’estate sta volgendo ormai al termine, ma c’è ancora spazio per alcuni grandi concerti che hanno il compito di chiudere questa straordinaria stagione musicale. Tra questi c’è lo show di Lazza all’Ippodromo SNAI di San Siro, previsto per venerdì 8 settembre. Si tratta, con tutta probabilità, del concerto più importante dell’intera carriera del rapper, che sta vivendo un 2023 magico, protagonista prima a Sanremo con Cenere e poi in estate col suo Ouvertour Summer. Ora il cantante di Uscito di galera è pronto al grandissimo live a casa sua e per l’occasione si prospetta un grandissimo concerto, con la presenza anche di diversi ospiti. Nulla di annunciato finora, il concerto di Milano di Lazza è blindatissimo e non sono state sciolte le riserve su chi si presenterà sul palco insieme al rapper, ma stando alle indiscrezioni dovrebbero esserci Blanco e Drillionaire per cantare Bon Ton, ma anche altri artisti che nel tempo hanno duettato con Lazza, da Tedua a Capo Plaza, passando per Salmo, Geolier e Rondodasosa. Curiosità al massimo, dunque, per scoprire gli ospiti di spicco della serata, ma anche per la scaletta, che potrebbe ricalcare quella delle precedenti date del tour, ma allo stesso tempo essere totalmente rivoluzionata per l’occasione. Ad ogni modo, pur cambiando l’ordine è plausibile che le canzoni presenti nella scaletta del concerto di Lazza a Milano sono quelle delle precedenti date del tour, che sono le seguenti:

Ouv3rture

Molotov

Bugia

Gigolò

Re Mida

Netflix

Jefe

Nessuno

Porto Cervo

Zonda

Panico

Topboy

Alibi

Chiagne

Sogni d’oro

Gucci Ski Mask

Alyx

Puto

10

Ho paura di uscire

Bon Ton

Piove

Senza rumore

Catrame

Morto mai

S!r!

Uscito di galera

Cenere

Ferrari – Remix

Lazza concerto Milano quando finisce

Si prospetta, come anticipato, un grandissimo show all’ippodromo di Milano per Lazza e sin dal mattino i fan hanno cominciato ad accalcarsi per entrare e guadagnarsi un posto a bordo palco per l’evento. Ufficialmente, l’orario d’inizio della serata è previsto per le 21:00, ma è plausibile, come spesso accade, che si cominci con qualche minuto di ritardo e, immaginando uno show di oltre due ore considerando le tante canzoni in scaletta, il concerto di Lazza a Milano finisce intorno a mezzanotte. Un concerto lungo e ricco, che sarà aperto da due artisti d’eccezione. Su Instagram, con una storia, lo stesso rapper di Ferrari ha annunciato che prima di lui si esibiranno due artisti come Nerone ed Ensi, amici di una vita del cantante e figure importanti sulla scena rap. Lazza non ha nascosto l’entusiasmo e la felicità per la loro presenza come star di apertura del concerto e i fan hanno decisamente gradito questa scelta. Si appresta, dunque, a vivere una notte indimenticabile il rapper, che dopo aver conquistato e mantenuto a lungo le vette delle classiche con Sirio e dopo essersi preso la scena nazionale con il Festival di Sanremo, si appresta anche a imporsi con un live, con una sorta di battesimo di fuoco nella sua città, con un concerto destinato a rimanere nella storia della sua carriera.