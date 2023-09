Anticipazioni chi entra al Grande Fratello 2023: cast, concorrenti e vip

Stasera 11 settembre inizia il Grande Fratello 2023: le anticipazioni sul cast, i concorrenti e chi entra nella Casa più spiata d’Italia in un’edizione rivoluzionaria

Tra colpi di scena, censure di Pier Silvio Berlusconi e grandi novità, le anticipazioni della prima puntata di stasera 11 settembre del Grande Fratello 2023 promettono rivoluzione in casa Mediaset. Non è solo una questione di cast ma come ammesso anche dal conduttore Alfonso Signorini a Verissimo anche di linea che sarà ben diversa da quella dello scorso anno e molto più simile alla fase finale del reality senza sconti e pugno duro per chi infrange il regolamento. In studio per la prima volta nella storia della casa più spiata d’Italia c’è una sola opinionista. Si tratta di Cesara Buonamici, giornalista e volto storico del TG5 voluta espressamente da Pier Silvio Berlusconi per dare qualità al reality e avere un parere obiettivo con professionalità ed educazione senza lasciarsi trascinare da simpatie o favori di agenzie. Archiviate dunque Sonia Bruganelli, impegnata con Ciao Darwin, e Orietta Berti che invece è passata come giurata della nuova edizione di Io Canto. Silurata invece Giulia Salemi che si occupava dell’angolo social, per il Grande Fratello 2023 spazio a la figlia di Valerio Staffelli, Rebecca, già speaker radiofonica e vista in qualche puntata di Amici come rappresentante dell’emittente Radio 105 e delle radio del gruppo Mediaset. A condurre il GF Vip Party invece l’influencer Annie Mazzola, mai vista in tv, e l’ex Amici e Tale e Quale Show Andrea Dianetti. In parte è stata ufficializzato il cast del Grande Fratello 2023 sia vip che nip, chi entra stasera al GF è Grecia Colmenares, storica attrice di telenovelas argentine come Topazio, l’attrice di Vivere Beatrice Luzzi e l’atleta Alex Schwarzer.

Tra i concorrenti non vip che entrano stasera 11 settembre nella prima puntata del Grande Fratello 2023 ci sono Letizia Petris, fotografa con oltre 100 mila follower su Instagram, un’operaia di nome Gisedda Torresan e Vittorio Menozzi di professione ingegnere. Ci sono però altri partecipanti del GF di questa edizione che non sono stati ancora ufficializzati ma che sono ormai certi: Massimiliano Varrese, attore di fiction come Grandi Domani, Samira Lui, già vista a Tale e Quale e professoressa a L’Eredità, Gianpiero Mughini, reduce da Ballando con le Stelle, Ciro Petrone, attore di Gomorra Il Film e iconico partecipante a Temptation Island con tanto di video diventato virale e rappresentativo del reality ideato da Maria De Filippi. Come lo scorso anno sarà possibile vedere h24 su Mediaset Extra la diretta del GF con le telecamere scelte dalla regia, mentre su Mediaset Infinity è possibile scegliere la telecamera a proprio piacimento per poter spiare i concorrenti del Grande Fratello 2023. Per questa stagione inoltre Alfonso Signorini si sente più sicuro del cast che sarà protagonista andando in onda con due appuntamenti settimanali, lunedì e giovedì, come ormai da tradizione. Non si conosce ancora la durata di questa edizione e tutto sarà deciso in base agli ascolti smentendo quindi la voce che voleva Pier Silvio Berlusconi intenzionato a ridurre drasticamente il percorso all’interno della casa a prescindere dalle dinamiche.