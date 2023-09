Greta Rossetti di Temptation Island prima e dopo shock FOTO

Greta Rossetti, 24 anni, tentatrice di Temptation Island che ha conquistato il fidanzato Mirko Brunetti, ex di Perla Vatiero, è rifatta. Il prima e dopo, i filler e i ritocchi di chirurgia estetica

Temptation Island 2023 è stato un grande successo grazie anche al coraggio di mettersi in gioco dei protagonisti, in particolare della coppia formata da Mirko Brunetti e Perla Vatiero che è uscita separata dopo il falò di confronto e che ha visto i due partecipanti della trasmissione, condotta da Filippo Bisciglia, fidanzarsi con due tentatori. Greta Rossetti ha visto di colpo crescere i follower sul suo profilo Instagram e trovarsi gli occhi puntati dei fan del gossip sulla sua vita privata e dopo gli scontri con Perla si è accesa la curiosità su che cosa si sia rifatta e su come era prima dei ritocchi di chirurgia estetica. Tutto nasce da un’uscita fuori luogo della ragazza di Salerno che si era spostata a Rieti per amore, durante un pinnettu l’ex di Mirko affermò che la tentatrice che stava conquistando il cuore del suo fidanzato era rifatta e che al proprietario di Eurofocaccia non erano mai piaciute le donne che avevano fatto ricorso al ritocchino come appunto la single. Una frase che non è piaciuta affatto alla ex di Eugenio Colombo che su Instagram dopo tempo della messa in onda del programma ha voluto rispondere per le rime. Senza problemi, come è giusto, Greta Rossetti ha ammesso di essersi rifatta spiegando nel dettaglio il suo cambiamento fisico e non avendo nessun timore del suo prima e dopo reso pubblico.

Greta Rossetti di Temptation Island rifatta

La fidanzata di Mirko, appena maggiorenne, si è rifatta le labbra perché ha dichiarato di aver sempre avuto la passione per la bocca carnosa e che quindi era un suo desiderio fin da adolescente quello di modificare questo suo tratto del viso dal chirurgo. Inoltre Greta di Temptation Island si è rifatta il seno semplicemente perché essendo alta e con un fisico prorompente sentiva la necessità di proporzionare il lato a al suo fisico. Le malelingue però non credono a quanto detto dalla conduttrice di Sportitalia perché confrontando la foto del prima e dopo che vi abbiamo allegato in basso al nostro articolo chi pensa male vede anche altri ritocchini. Ritenendo evidente il cambiamento, soprattutto del viso, gli haters sostengono che Greta Rossetti abbia fatto un filler al naso e agli zigomi, pratiche che in realtà possono essere fatte più volte e affidandosi alla medicina estetica non invasiva. Perla ha voluto chiarire, sempre sui social, la sua posizione spiegando che non ha nulla contro la chirurgia estetica e non voleva nemmeno essere critica nei confronti dell’aspetto fisico della tentatrice, ma semplicemente voleva sottolineare l’incoerenza del suo ex convivente rietino. A difendere la sua attuale dolce metà ci ha pensato proprio Mirko che più volte ha affermato di aver cambiato idea e che ora le rifatte gli piacciono. Inoltre lo stesso concorrente di Temptation Island si è messo da parte durante i botta e risposta tra la sua ex e l’attuale fidanzata ma ha ammesso di essere stanco della situazione.