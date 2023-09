Maria Corleone quante puntate sono: la diffida

La fiction Mediaset Maria Corleone in 8 episodi, divisi in diverse puntate, al centro di un caso. Nel cast Rosa Diletta Rossi

Si prepara ad essere un cult la fiction di Canale 5 Maria Corleone in 8 episodi ma con la classica suddivisione in doppia puntata. Le polemiche per la trama della fiction non sono mancate e sono arrivate in tribunale. Nicolò Colosi, sindaco in carica di Corleone, paese in provincia di Palermo ha infatti diffidato la produzione che è stata costretta a cambiare il titolo della serie, inizialmente sponsorizzata come Lady Corleone. È troppo il dolore per l’epoca dei Corleonesi, ha pensato il primo cittadino, da voler tramite una fiction riaprire la ferita di quelle cruente faide di mafia famose in tutto il mondo. Non solo, la scelta da parte della produzione è stata ritenuta diffamatoria nei confronti del Comune, che avrebbe potuto pagare la cattiva pubblicità dell’ennesimo accostamento del suo nome alla mafia. Inoltre la fiction con Rosa Diletta Rossi non è stata girata a Corleone e non è nemmeno ambientata nella città siciliana, anche per questo l’amministrazione ha voluto prendere le distanze e ha chiesto di togliere il nome del paese dal titolo, battaglia che però ha portato solo al cambio da Lady a Maria. Le puntate di Maria Corleone sono otto ma in realtà saranno quattro le serate in cui andrà in onda perché Canale 5 ha pensato di trasmettere due puntate a sera. La fiction inizia il 13 settembre e andrà in onda ogni mercoledì per poi concludersi il 4 ottobre con i due episodi finali.

Maria Corleone trama e cast

Maria Corleone non è un sequel della storia raccontata nella trilogia de Il Padrino come specificato dalla produzione ma sono tanti i punti di contatto con le pellicole su Don Vito Corleone. In questo caso la trama di Maria Corleone non parla della nipote del boss ma di una stilista di origini palermitane che vive a Milano. La donna è fidanzata con Luca, procuratore, e aspetta il suo primo figlio di nome Luca. La protagonista interpretata da Rosa Diletta Rossi torna nella sua città per l’anniversario dei genitori ma il suo ritorno viene funestato da una tragedia, infatti il fratello gemello muore in un attentato che però era stato ordito per colpire il padre Don Luciano Corleone, interpretato da Fortunato Cerlino. L’uccisione del fratello spinge Maria Corleone a volere la sua vendetta ed è disposta a tutto per ottenere ciò che vuole ma deve combattere con il suo presente che è diverso da quello che ha lasciato a Palermo. Nel cast della fiction prodotta da Tao Due ci sono oltre a Rosa Diletta Rossi, che interpreta la protagonista Maria Corleone, anche Alessandro Fella, nel ruolo di Luca. L’attore che ha impersonato invece Stefano Corleone, il più piccolo di fratelli della famiglia, è Vittorio Magazzù. La moglie di Don Luciano Corleone è Rosa, interpretata da Aglaia Mora. Il cast di Maria Corleone annovera anche Vladimir Randazzo nei panni di Giovanni Corleone, primogenito della famiglia, Federica De Cola nel ruolo di Sandra, la seconda figlia, e Giuseppe Tantillo che è Rocco Barresi, amico di Maria.