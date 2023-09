La voce che hai dentro quante puntate sono: la scelta di Pier Silvio

Con otto episodi in diverse puntate La voce che hai dentro con Massimo Ranieri e Maria Pia Calzone si candida ad essere la fiction evento di Canale 5

Massimo Ranieri torna alla fiction televisiva dopo 20 anni con La voce che hai dentro, una storia che lo ha convinto a cimentarsi nuovamente come attore per la tv dopo i grandi successi ottenuti con i tour teatrali in giro per l’Italia. Con la regia di Eros Puglielli, la fiction in onda su Canale 5 racconta le vicende di Michele Ferrara che esce di prigione dopo dieci anni perché accusato di aver ucciso suo padre. L’uomo ha sempre negato ogni responsabilità e con tutte le forze vuole dimostrare la sua innocenza alla famiglia ma quando torna a casa le cose sono cambiate. Ancora innamorato della moglie Maria, interpretata da Maria Pia Calzone, il protagonista deve però fare i conti con la nuova relazione intrapresa dalla donna che ama. Non solo questioni di cuore ma anche di affari perché Michele Ferrara, al centro della fiction La voce che hai dentro, vuole rilanciare la casa discografica Parthenope fondata dal padre ma i figli hanno intenzione di vendere perché divenuto un business insostenibile. L’unica che ancora crede alla sua innocenza ed è pronta a sostenerlo è la figlia Anna, talento della musica così come Regina, giovane trapper che il protagonista interpretato da Massimo Ranieri vuole produrre per la sua bravura. Sono otto gli episodi de La voce che hai dentro divisi in quattro puntate, due ogni sera a partire dal 14 settembre. L’ultimo appuntamento è fissato giovedì 5 ottobre con il settimo e l’ottavo episodio.

La voce che hai dentro parla Massimo Ranieri

Il ritorno di Massimo Ranieri in tv con La voce che hai dentro arriva ad oltre 20 anni di distanza dall’ultimo progetto andato in onda in Mediaset. Un’esperienza completamente diversa per l’attore e cantante che da tempo si era dedicato al teatro e ha raccontato di essere rimasto impressionato dalle tempistiche richieste per girare le scene e portare avanti giorno dopo giorno il progetto. Il soggetto di La voce che hai dentro è proprio di Massimo Ranieri che si è detto emozionato anche perché alcune scene sono state girate a Napoli proprio nel palazzo dove è iniziata la sua carriera nella musica. In un periodo difficile per le nuove generazioni, in crisi per la mancanza di un futuro certo, la voce che hai dentro diventa, a detta della voce di Perdere l’amore, un monito importante per non arrendersi mai agli ostacoli che la vita pone dinanzi. La sfida che deve affrontare il protagonista per provare la sua innocenza diventa così metafora delle sconfitte che capitano a tutti che devono essere affrontate a testa alta per ricominciare più forti di prima. Lo sa bene lo stesso Massimo Ranieri che ha cambiato la sua esistenza grazie non solo all’indiscusso talento, ma sopratutto alla caparbietà di chi dall’indigenza ha voluto riscattarsi. Il cantante, d’altronde, a 72 anni suonati è icona di chi non molla mai. Ha lottato contro i postumi do una brutta con annessa rottura di costole e omero, cadendo dal palco, e oggi è di nuovo in tour con il suo spettacolo Tutti i sogni ancora in volo. Anche l’attrice Maria Pia Calzone, ovvero Donna Imma di Gomorra, è presente in questa fiction ambientata a Napoli dimostrando di aver aderito con piacere al progetto.