La voce che hai dentro trama e cast

La trama della fiction con Massimo Ranieri La voce che hai dentro racconta la storia di Michele Ferrara, nel cast anche Donna Imma di Gomorra

La voce che hai dentro è la fiction targata Mediaset che vede il ritorno sulle scene di Massimo Ranieri a venti anni dall’ultima volta. Una storia che lo ha convinto a tornare a girare a ritmi decisamente diversi rispetto a quelli teatrali ma che sente tanto perché racconta la rinascita di un uomo grazie alla musica. Il cantante e attore ha anche raccontato in conferenza stampa di aver girato alcune scene della fiction proprio nel palazzo in cui ha iniziato la sua carriera nella musica. La trama di La voce che hai dentro si concentra sulle vicende di Michele Ferrara che esce dal carcere dopo una condanna di dieci anni per aver ucciso il padre Mimmo. Un’accusa che però l’uomo non ha mai accettato perché ha sempre professato la propria innocenza. Ciò che però rende la storia ancora più affascinante considerata la presenza di Massimo Ranieri è che il protagonista ha ereditato dal padre la casa discografica Parthenope. Dopo essere uscito dal carcere ha intenzione di far risorgere la società di famiglia e riallacciare i rapporti con la moglie e i figli. I suoi progetti però si scontrano con l’intenzione dei familiari di vendere la casa discografica, in particolare i figli che non riescono a gestire al meglio la società, e con i sentimenti che la moglie Maria, interpretata da Maria Pia Calzone, prova per un’altra persona. C’è solo una persona che crede ancora a Michele Ferrara ed è Anna, la figlia più piccola che crede nel padre e nella sua innocenza. Nel frattempo il protagonista di La voce che hai dentro incontra Regina, una trapper che potrebbe diventare il talento da lanciare per riconquistare il settore musicale.

La voce che hai dentro: tutti gli attori

Il cast de La voce che hai dentro è composto da grandi attori e celebri interpreti di fiction. Il protagonista Michele Ferrara è Massimo Ranieri ed è affiancato da Maria Pia Calzone, divenuta famosa per il ruolo di Donna Imma Savastano in Gomorra. Nella fiction Mediaset diretta da Eros Puglielli interpreta Maria, la moglie del protagonista, mentre Gianfranco Gallo è l’antagonista di Michele e veste i panni di Gaetano Russo. Tra gli attori presenti nel cast di La voce che hai dentro anche La Nina, giovane artista di talento che ha il ruolo di Regina. I figli di Michele Ferrara sono Raffaele, Antonio e Anna interpretati rispettivamente da Michele Rosiello, già nel cast di Guida Astrologica per Cuori Infranti, Erasmo Genzini, nel cast anche di Che Dio Ci Aiuti, e Giulia D’Aloia. Il compagno di Maria, moglie del protagonista, è Giulio e l’attore scelto per interpretarlo è Rubén Rigillo. Tra gli attori anche Sara Cardinaletti, Roberto Oliveri e Nando Paone che in La voce che hai dentro vestono i panni rispettivamente di Letizia, Vincenzo e Luigi, quest’ultimo amico di Michele. Gli altri interpreti sono Lucianna De Falco, Alessia Pellegrino, Ciro Capano, Chiarastella Sorrentino, Biagio Musella, Fabrizio Nevola e Loris De Luna.