Ospiti oggi a Domenica In da Mara Venier 17 settembre: over

Gli ospiti di oggi 17 settembre della prima puntata di Domenica In 2023: da Mara Venier i Pooh e tanti altri

Per il quarantottesimo anno torna Domenica In con la prima puntata della nuova stagione, anche quest’anno con al timone Mara Venier che sarà padrona di casa per il sesto anno consecutivo. Come ormai da tradizione ci sarà spazio per l’attualità e il mondo dello spettacolo con tantissime presenze che animeranno il dibattito. Gli ospiti di oggi 17 settembre a Domenica In da Mara Venier sono già stati annunciati con la conduttrice che per il suo quindicesimo anno alla guida del programma ha rivelato le novità di questa edizione al TG1. La trasmissione della domenica pomeriggio di Raiuno va in onda in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma e nel solito orario dalle 14 alle 17.10. La stessa Mara Venier ha annunciato che potrebbe essere l’ultima edizione come conduttrice di Domenica In ma sono tanti a scommettere che non sarà così considerando come già altre volte aveva rivelato di voler smettere. L’amore per questo programma però ha spinto la compagna di Nicola Carraro ad accettare ancora una volta di proseguire, una notizia accolta con grande entusiasmo dal pubblico che continua a seguire il format nato quasi 50 anni fa.

Ospiti oggi Domenica In 17 settembre

Tra gli ospiti di oggi 17 settembre a Domenica In da Mara Venier ci sarà Daniela Di Maggio che sarà intervistata dalla conduttrice. La donna è la mamma di Giovanbattista Cutolo, giovane di 24 anni ucciso a Napoli da un minorenne dopo una lite all’esterno di un pub. L’omicidio del ragazzo ha scosso la città e l’intero Paese perché Giò Giò, come veniva chiamato Giovanbattista, era un talento della musica, suonava il corno ed era uno dei componenti dell’Orchestra ‘Scarlatti Junior’, anche loro presenti tra gli ospiti di oggi 17 settembre a Domenica In. Per la pagina relativa allo spettacolo ci saranno I Pooh che sono tornati in tour in una reunion attesa dai fan del gruppo. Per l’occasione Dodi Battaglia, Red Canzian e Roby Facchinetti si esibiranno con un medley dei loro più grandi successi insieme all’amico ritrovato Riccardo Fogli. Spazio anche ai The Kolors, dominatori delle classifiche estive con il tormentone Italodisco. La hit da settimane la più ascoltata in Italia è approdata anche all’estero e proprio in questi giorni è stata presentata la versione inglese. Tanta musica tra gli ospiti di oggi di Domenica In da Mara Venier, infatti ci sarà anche Matteo Bocelli che si esibirà con la canzone Fasi, il nuovo singolo. Per la prima puntata di questa stagione ci sarà anche Carlo Verdone in un’attesa intervista che sicuramente regalerà risate tra ricordi e aneddoti come ci ha sempre abituato il regista. La sua presenza come ospite oggi a Domenica In è prevista per presentare Vita da Carlo 2, il telefilm che lo vede regista, attore e sceneggiatore. Per la sezione cinema ci sarà come ospite anche il regista Matteo Garrone per presentare il nuovo film “Io Capitano” insieme a due attori che fanno parte del cast, i giovani senegalesi Seydou Sarr (Seydou) e Moustapha Fall (Moussa).