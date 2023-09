Arena Suzuki scaletta ospiti stasera 23 settembre: figli delle stelle

Gli ospiti e la scaletta di Arena Suzuki di stasera 23 settembre in onda su Raiuno è un greatest hits dei tormentoni degli anni 60, 70, 80 e 2000

Per l’edizione 2023 dell’Arena Suzuki sono previste tre serate evento registrate all’Arena di Verona il 18, 19 e 20 settembre. Su Raiuno stasera 23 settembre la prima delle tre serate con una scaletta ricca di ospiti musicali che hanno segnato gli anni 60, 70, 80, 90 e 2000. Anche quest’anno infatti la caratteristica principale di questi spettacoli è quello di far ballare il pubblico presente e quello da casa con alcune delle hit più famose degli ultimi decenni. A condurre quest’anno ancora una volta Amadeus che per l’occasione ha ampliato la scaletta degli ospiti aggiungendo anche gli anni 2000 e 2010 e portando sul palco dell’Arena di Verona grandi nomi della musica italiana e internazionale. Arena Suzuki stasera 23 settembre in onda su Raiuno è registrata e propone l’interno concerto del 18 settembre con protagonisti tra gli altri i Simple Minds che per l’occasione suoneranno due canzoni, stesso discorso per la coppia Renga Nek che dopo il singolo lanciato quest’estate e il tour ritornano in scena portando sul palco due grandi successi Angelo e Laura non c’è. Un’altra artista che all’Arena Suzuki stasera 23 settembre porterà due canzoni è Iva Zanicchi reduce dalla partecipazione lo scorso anno a Ballando con le Stelle e al ruolo di giudice in Il Cantante Mascherato.

Arena Suzuki stasera 23 settembre scaletta e ospiti

La scaletta di stasera 23 settembre dell’Arena Suzuki parte subito con i Simple Minds e le canzoni Don’t You (Forget About me) e Alive and Kicking, spazio poi a Trevor Horn dei The Buggles che porterà sul palco dell’Arena di Verona la hit Video Killed The Radio Star. Tra gli artisti internazionali presenti anche Haddaway, Captain Sensible, il ritorno delle Las Ketchup, Tavares, Rednez, The Sugarhill Gang e Docter & The Medics. I cantanti italiani presenti sono Irene Grandi, Paola e Chiara, Iva Zanicchi, Adriano Pappalardo, Alan Sorrenti, Francesco Renga e Nek. Questa la scaletta completa di stasera 23 settembre dell’Arena Suzuki

Simple Minds – Don’t You (Forget About Me) e Alive and Kicking

Trevor Horn dei The Buggles – Video Killed The Radio Star

Paola & Chiara – Vamos a bailar (Esta vida nueva)

Haddaway – What is Love

Alan Sorrenti – Figli delle stelle

Captain Sensible – Wot

Las Ketchup – Aserejé

Irene Grandi – Bruci la città

Tavares – More Than a Woman

Docter & The Medics – Spirit in the sky

Iva Zanicchi – Zingara e Testarda io

Rednex – Cotton Eye Joe

Adriano Pappalardo – Ricominciamo

The Sugarhill Gang – Rapper’s Delight

Renga & Nek – Angelo e Laura non c’è

Nelle prossime due serate previste per il 27 settembre e il 4 ottobre sono attesi grandi ospiti come Natalie Imbruglia che torna ad esibirsi in Italia con Torn, gli Eiffel 65 con il brano cult Blue Da ba dee e i Blue con One Love. Spazio anche per Valeria Rossi con Tre Parole, Pino D’Angio con Ma Quale Idea e ancora grandi nomi del passato e del presente come Alexia, Jalisse, Amedeo Minghi, Mietta e gli Stadio. Tre grandi concerti evento che Amadeus propone ancora una volta per ballare e cantare sul filo della nostalgia.