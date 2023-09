Imma Tataranni 3 quante puntate sono un caso tv

Per Imma Tataranni 3 solo quattro puntate da 100 minuti in prima serata su Rai 1. Sempre più ridotta la trama a favore di un cast stellare riconfermato

Il numero di puntate di Imma Tataranni 3 è diventato un vero e proprio caso televisivo sia per la riduzione appresa con stupore sia per il nuovo format di episodi che riprende una nuova tipologia di contenuti già visti in Lolita Lob0sc0. Ci riferiamo alla durata delle puntate che a differenza dei canonici 45 minuti è di 100, una sorta di mini film che vanno a sostituire il vecchio concetto di episodio, a cui ci hanno abituato le serie Netflix e Amazon Prime. Nel dettaglio sono quattro le puntate di Imma Tataranni 3 suddivise nelle seguenti serate: 25 settembre Lontano dagli occhi, 1 ottobre Liberaci dal male, 8 ottobre Ladri di futuro e 15 ottobre Il prezzo della libertà. Per quanto riguarda la trama della terza stagione del sostituto procuratore interpretato da Vanessa Scalera, la sostanza rispetto al passato cambia poco. Il matrimonio tra Imma e Pietro va in crisi con un tradimento consumato da parte del personaggio interpretato da Massimiliano Gallo nei confronti di sua moglie con i telespettatori incollati allo schermo per riuscire a scoprire se si lasceranno oppure no. Finale non ancora spoilerato.

Imma Tataranni 3 trama puntate

La trama della prima puntata di Imma Tataranni 3 dal titolo Lontano dagli occhi vede il risveglio del maresciallo Calogiuri dal coma che ha perso completamente la memoria. A rovinare il rapporto tra Imma e Pietro arriva la conturbante paleontologa Sara che il marito della Tataranni conosce in palestra preso dalla crisi di mezza età. La stessa del cast di questa serata è Gianni Morandi nel ruolo di se stesso e che aiuta il sostituto procuratore a risolvere un caso scottante. La trama del secondo episodio di Imma Tataranni 3 dal titolo Liberaci dal male prevede che a rendere pesante il lavoro del sostituto procuratore è il maresciallo Calogiuri diventato un mostro dopo l’incidente a causa dell’ossessione della verità sulla morte di Romaniello. La vita sentimentale di Diana è il siparietto comico dell’episodio che la vede fallire negli incontri programmati tramite una app. Pietro inizia sempre più a farsi coinvolgere dal corteggiamento di Sara e si iscrive ad un corso di scrittura di libri. La trama della terza puntata di Imma Tataranni 3 dal titolo Ladri di futuro vede un omaggio ad un reale caso di cronaca, quello di Saman, ragazza uccisa dai propri parenti perché non voleva rispettare il matrimonio combinato. Valentina figlia di Imma nasconde un segreto ai genitori, non l’unico celato alla protagonista perché è sempre più vicina ad essere tradita dal marito. Intanto è questo l’episodio in cui Calogiuri scopre gran parte della scioccante verità sull’attentato a Romaniello cambiando per sempre la vita della Tataranni. La quarta e ultima serata della terza stagione della fiction con Vanessa Scalera che si chiama Il prezzo della libertà è finalmente la chiusura del cerchio che dà un senso alla trama finora un po’ in stand by e che vede un’importante accelerata. L’amante di Pietro viene ammazzata e così Imma scopre il tradimento, nel modo più schifoso possibile. Chi c’era la sera dell’omicidio con Sara? Suo marito che dalle indagini risulta il primo indiziato per la morte della paleontologa. Intanto sembra che sia stato un morto, il mafioso Latronico, ad avere ammazzato Romaniello, uomo legato alla mamma della procuratrice. Sul finale Imma riesce a scagionare Pietro ma ovviamente lo lascia.