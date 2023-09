Blue all’Arena Suzuki: il prima e dopo sconvolge per un motivo FOTO

I Blue si sono esibiti alla seconda puntata di Arena Suzuki: Duncan, Lee, Anthony e Simon cosa fanno oggi, i fan criticano il loro prima e dopo

A chi mi dice, You make me wanna, Guilty sono solo alcune delle canzoni che dal 2001 al 2005 hanno reso delle immense popstar i Blue. Duncan James, 42 anni, Lee Ryan, 38 anni, Simon Webbe, 42 anni, e Anthony Costa, 40 anni, hanno sconvolto i fan con i loro prima e dopo sul palco dell’Arena di Verona. Quello che ha colpito non è il cambiamento fisico quanto la nuova vita che hanno intrapreso prima della reunion. Duncan è apparso con il suo look classico, visto nel video di Bubblin, Lee Ryan ha scurito il biondo platino riproponendo lo stesso taglio di Breathe Easy, Simon Webbe è quello più cambiato fisicamente mentre Antony Costa sembra essersi ibernato visto che è rimasto praticamente identico al passato e sempre più somigliante a Michael Bublè. Le adolescenti di venti anni fa ricorderanno sicuramente le follie che hanno fatto per seguire in tour la loro boyband del cuore diventata celebre in Inghilterra con il brano di esordio All Rise e arrivati in Italia con il singolo One Love. Oggi i Blue sono tornati con una operazione nostalgia in tour in giro per il mondo e hanno sponsorizzato la loro unica tappa in Italia al Fabrique di Milano nella seconda puntata dell’Arena Suzuki in cui si sono esibiti nel programma condotto e ideato da Amadeus nella suggestiva location dell’Arena di Verona. Cosa fanno oggi i Blue non è solo però cercare di ripercorrere i tempi d’oro dei primi anni Duemila con una reunion sullo stile dei Take Thaat, i componenti della band inglese portano avanti anche altre attività, una sorta di secondo lavoro che gli permette di sbarcare il lunario visto il noto fallimento finanziario del 2013. I Blue si sono sciolti nel 2005 ufficialmente perché tutti e quattro avevano delle importanti ambizioni da solisti, successo però che solo uno di loro è riuscito a raggiungere e solo in Inghilterra. Sono tornati insieme nel 2013 per l’Eurovision Song Contest senza incidere e hanno pubblicato un album prodotto da loro stessi dal titolo Roulette, una spesa andata però male perché le vendite sono state bassissime e per questo hanno dovuto interrompere anche il tour legato all’album e cambiare vita.

I Blue cosa fanno oggi

Duncan James oggi oltre a riprovarci con i Blue è diventato un pattinatore sul ghiaccio professionista dopo aver vinto Dancing on Ice, la versione inglese di Notti sul ghiaccio e si esibisce in giro per il Regno Unito. Anthony Costa si è invece dedicato alla recitazione e alla scrittura dei musical intraprendendo una carriera teatrale, Lee Ryan sfruttando la sua voce è diventato doppiatore e tra i film più noti a cui ha partecipato c’è anche la saga de L’Era Glaciale doppiando Eddie. Infine Simon Webbe si è dedicato a produrre piccoli artisti dopo aver avuto un discreto successo, solo lui, nella sua carriera da solista. Il sogno dei fan è quello di vedere la boyband inglese, consacrata anche con un duetto con Elton John nella cover di Sorry Seems To Be The Hardest Word, di nuovo ai vertici delle classifiche di vendita nonostante siano trascorsi quasi 20 anni dalla loro rottura.