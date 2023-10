Grande Fratello chi esce stasera 2 ottobre: sondaggi incredibili

Grecia, Marco, Valentina e Giselda in nomination chi esce stasera 2 ottobre dal Grande Fratello 2023. I sondaggi dai forum non hanno dubbi

Torna il Grande Fratello con un nuovo appuntamento serale su Canale 5, che deciderà chi tra i vari concorrenti lascerà la casa più famosa d’Italia. Il pubblico non sta comprensibilmente nella pelle, e molte persone vogliono avere già un’idea di quale sia la situazione, scoprendo tutte le anticipazioni possibili su chi sarà eliminato dalla trasmissione Mediaset condotta da Alfonso Signorini. E mentre chi si domanda chi uscirà questa sera, già si sa chi entrerà a breve: è stata infatti ufficializzato il prossimo ingresso tra i concorrenti del giornalista e opinionista tv Giampiero Mughini. Prima della sua entrata nella casa di Canale 5, però, qualcuno dovrà cedergli il posto, e si deciderà tutto nella puntata di questa sera, lunedì 2 ottobre.

Nel frattempo ci saranno da valutare tante situazioni, dopo le liti a cui abbiamo assistito negli scorsi giorni. La più serie e irreparabile sembra essere quella tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi, con il primo che ha chiesto agli altri di schierarsi in suo favore, ma senza ottenere una grande successo. Nel frattempo, però, i nervi sono tesissimi per Beatrice, arrivata ai ferri corti anche con Giselda (che però potrebbe lasciare la casa questa sera). Sul fronte amoroso, c’è interesse per approfondire l’infatuazione di Giuseppe Garibaldi per Samira Lui, che sta facendo molto discutere nella casa. Dinamiche promettenti, quelle tra Massimiliano e Heidi: il primo ha ammesso un interesse nei confronti della ragazza, che però pare piuttosto intrigata da Vittorio.

Grande Fratello televoto chi esce stasera percentuali

Sfida a quattro tra Giselda Torresan, Grecia Colmenares, Marco Fortunati e Valentina Modini: il pubblico del Grande Fratello 2023 è chiamato a prendere una decisione tramite televoto, stabilendo chi salvare e chi invece eliminare dalla casa del reality show più amato della televisione italiana, per fare posto al già citato Giampiero Mughini.

Capire chi potrebbe abbandonare il Grande Fratello questa sera non è certo semplice, dato che il televoto non ha ancora decretato un eliminato, ma c’è chi ha cercato di portarsi avanti e fare qualche sondaggio per ricevere qualche indicazione. È il caso, per esempio, dei risultati del Gf Forum che ha sondato il terreno: la meno votata, e quindi più a rischio eliminazione, è risultata Valentina Modini, con solo l’11% delle preferenze. Molto lontani gli altri candidati all’addio, con Marco al 22%, Grecia al 29% e Giselda addirittura al 39%, quasi sicura della riconferma.

Non tutti i sondaggi però dicono la stessa cosa. Sia secondo Grande Fratello ForumFree che Reality House, sarebbe Marco davvero a rischio eliminazione, con percentuali rispettivamente tra il 9% e il 12%. Non si tratta ovviamente di sondaggi precisi e assolutamente indicativi, ma appare evidente che la posizione di Marco Fortunati sia decisamente a rischio, questa sera, dato che due sondaggi su tre lo danno ultimo, e anche il terzo lo posizione comunque al penultimo posto, anche se molto più avanti rispetto a Valentina. Solo continuando a sentire la puntata di questa sera sapremo la verità.