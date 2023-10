Blanca 2 quante puntate sono: trama una storia vera

Numero di puntate e suddivisione in serate degli episodi di Blanca 2: nel cast tre new entry e una trama da cronaca nera

La RAI con le grandi fiction ha deciso di rivoluzionare tutto e per quanto riguarda il numero di puntate di Blanca 2 ha deciso di continuare su questa scia fortunata. La decisione di eliminare il concetto di episodi e creare delle serate one shot con un corto da 100 minuti per ogni messa in onda è stata sperimentata dalla fortunata serie che vede protagonista Luisa Ranieri nei panni di Lolita lobosco, poi è stato il turno di Imma tataranni 3 ed infine la stessa sorte è toccata alla serie con Maria Chiara Giannetta. Potremmo dire che è così la TV di Stato ha deciso di dare un particolare taglio al primer di genere poliziesco con in primo piano grande attrici e grandi donne sullo schermo. Per quanto riguarda quante puntate sono Blanca 2 la risposta non deve trarre in inganno: sono 6 episodi per lo stesso numero di serate, senza la suddivisione in due atti. Questo il seguente schema:

prima puntata in onda il 5 ottobre

Seconda puntata in onda il 13 ottobre

Terza puntata in onda il 20 ottobre

Quarta puntata in onda il 27 ottobre

Quinta puntata in onda il 3 novembre

Blanca 2 finisce così il 10 novembre con la messa in onda dell’ultima puntata.

Blanca 2 trama e cast

La trama della seconda stagione della fiction con protagonisti Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno confermatissimi tra tutti gli attori della serie è ispirata ad un reale fatto di cronaca. Nel primo episodio si presenta un serial killer che farà da sfondo all’intera sinossi di stagione fino all’epilogo. Si tratta di Polibomber che anche dal nome prende spunto una storia vera di cronaca e cioè da Unabomber, misterioso e famigerato pluriomicida degli anni 90 di cui non si è mai scoperta l’identità e che commetteva omicidi attraverso esplosivi. Nella trama di Blanca 2 oltre a Polibomber ci saranno i soliti gialli da risolvere che faranno solo da sfondo alla storyline principale che vedrà la protagonista fare i conti con una crisi di coppia con Michele Liguori. Quest’ultimo infatti sarà affascinato dal ritorno inaspettato di una sua ex fidanzata che metterà a dura prova i suoi sentimenti nei confronti della poliziotta non vedente che ritroviamo con una promozione a consulente insieme alla sua fida Linneo. Altri due elementi renderanno ancora più avvincente la messa in onda della seconda stagione della fiction Rai del lunedì sera, un nuovo lato di Sebastiano che tornerà prepotente nella vita della protagonista e un nuovo segreto di famiglia dopo la morte di Beatrice. Nel cast di Blanca 2 ci sono cinque nuovi personaggi che animeranno le vicende della fiction di sei puntate. Elena è la collaboratrice domestica di Blanca ed è interpretata da Michela Cescon che inizialmente darà equilibrio alla poliziotta ma anche lei destabilizzerà la storia perché nasconde anche lei un segreto. L’attore che veste i panni di Polibomber, il serial killer della seconda stagione, è Stefano Dionisi; per l’indagine relativa all’omicida verrà istituita un’unità di crisi gestita da Paolo Sivori interpretato da Raffaele Esposito. Veronica, avvocatessa che mette in crisi il rapporto tra Blanca e Liguori, è interpretata da Chiara Baschetti mentre il nuovo agente di Polizia è Ivan Scarabotti che sarà la “vittima” di Carità deciso a far capire il suo ruolo. Carlo Sciaccalunga è l’attore che veste i panni di uno dei nuovi personaggi di Blanca 2.