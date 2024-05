Amici 2024 la finale è in diretta o registrata? Che inganno!

La finale di Amici 2024 stasera 18 maggio è in diretta ma poteva essere registrata nonostante il televoto? Il furbo escamotage

Non ci vuole una volpe a capire che un talent come Amici di Maria De Filippi quando subentra il televoto, come la finale di Amici 2024, deve essere in diretta. Ma non vi gonfiate come pavoni nel sentirvi di aver ragione con i vostri compagni di visione, c’è un escamotage televisivo per poterla registrare che si chiama in differita. In passato sarebbe stato possibile preparare prima la puntata rispetto alla messa in onda reale perché il voto da casa Era solo per l’ultima sfida quella che decretava il vincitore di Amici di Maria De Filippi. Da qualche anno il meccanismo della finale del talent di Canale 5 è molto più chiaro. A decidere chi va avanti al serale e sempre la giuria e solo nell’ultima puntata subentrano i fan a votare i loro beniamini. La scelta fatta dagli autori del programma è molto chiara, l’obiettivo è quello di portare avanti chi merita di più dal punto di vista tecnico, sia come cantante come ballerino, evitando che i fanatismi o i brogli possano portare alla vittoria chi invece aveva ancora strada da fare per raggiungere questo fondamentale traguardo in carriera. Si vocifera che questa scelta sia stata fatta da Maria De Filippi in persona per accontentare un po’ tutti. Inizialmente il programma era troppo sbilanciato fronte fan che rendevano ovvie e talvolta poco talentuose le vittorie. Dopo, invece, il rendere completamente avulso dal contesto pubblico il risultato della finale di Amici rendeva il vincitore poco credibile sul mercato discografico se cantante o teatrale se ballerino. La scelta però ha una conseguenza, quella di non poter registrare prima la puntata. Questa sera la finale di Amici 2024 è in diretta al 100%. Esiste però un escamotage che Maria De Filippi ha utilizzato spesso per non spoilerare le scelte più sentite a Uomini e Donne ma allo stesso tempo poter rimediare a qualche piccolo errorino. La puntata veniva realizzata in differita ovvero si registrava qualche minuto prima e qualche minuto dopo era già in onda quella parte di trasmissione avendo così tra timing breve e pubblicità la possibilità di poter ri-registrare una piccola porzione di puntata se ci fosse stato qualche intoppo.

Amici 2024 la finale a che ora finisce

In questo caso questa domanda ha una risposta semplice. Non c’è una sostanziale variazione di palinsesto per l’ultimo capitolo del talent che vedrà trionfare uno tra i finalisti: Mida, Marisol, Holden, Sarah, Petit e Dustin. Stasera la finale di Amici 2024 terminerà intorno all’1 come sempre, stesso orario più o meno delle altre puntate del serale del talent giunto alla sua ventitreesima edizione.