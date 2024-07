Amilcar di Amici oggi cosa fa oltre a matrimonio con Virginia Tomarchio

Li ricorderete sicuramente da solisti prima che in coppia sul palco che nella vita: Amilcar Gonzalez e Virginia Tomarchio, dopo 7 anni d’amore, si sono sposati in Sicilia il 29 luglio scorso. Una relazione longeva vissuta lontana dalle sirene del gossip e dai lustrini del mondo dello spettacolo a cui appartengono dolo di riflesso essendo due danzatori di spessore. Virginia, manco a dirlo allieva di classico della maestra Alessandra Celentano, ha vinto nella sua categoria Amici nel 2015 (a trionfare quell’anno furono i The Kolors). Come da prassi per le ballerine migliori, dopo un’esperienza al balletto di Roma è tornata da professionista nel corpo di ballo di Amici di Maria De Filippi due anni dopo. Solo in questo caso è scoppiata la scintilla per marito e moglie che trovandosi a lavorare gomito a gomito di sono innamorati nel 2017. Amilcar è stato professionista di classico ad Amici dal 2009 al 2019, diventando iconico essendo tra i più longevi nel suo impegnativo ruolo in TV come la collega Ambeta Toromani. Oggi Virginia Tomarchio continua a lavorare come ballerina e prima ballerina, attualmente è nella compagnia Compagnia di Kiel, in Germania, dopo aver girato il mondo con il marito. Non ha figli suoi anche se ovviamente adora i due bimbi del ballerino cubano che ha avuto da altre due donne. Amilcar di Amici oggi a 47 anni continua a ballare a livelli agonistici e lo farà fino a che il fisico lo permetterà. L’ex professionista della scuola di Maria De Filippi è anche lui danzatore Compagnia di Kiel, avendo vissuto praticamente gran parte della sua vita in Germania, dove andava anche durante il programma. Amilcar Gonzalez ha due figli avuti da due precedenti relazioni e con Virgina Tomarchio ci sono 18 anni di differenza di età.

Amilcar di Amici e la gratitudine per Maria De Filippi

Amilcar Gonzalez era già un ballerino di danza classica affermato e figlio d’arte prima di approdare al ruolo di professionista nel 2019 alla corte di Amici di Maria De Filippi. Era già stato in diverse Accademie e aveva brillato nel balletto di Amburgo dopo aver lavorato in prestigiose compagnie americane. Insomma sulla carta il suo ruolo in TV era una ciliegina sulla torta di una carriera già avviata. Eppure il ballerino di origi cubane non si è crogiolato nel suo talento e in più occasioni ha dichiarato di essere grato per essere stato scelto. Amici ha portato ad Amilcar notorietà, che insieme al prestigio già acquisito negli anni precedenti, gli hanno aperto altre porte e conoscenze nel mondo della danza che conta. Non da poco però un altro aspetto importante nella vita privata dell’ex professionista in cui c’entra Maria De Filippi. Grazie ad Amici Amilcar ha conosciuto la sua attuale moglie che ha definito la sua Musa, la donna della sua vita, la sua migliore amica, il suo tutto. Non è finita qui, c’è una piccola chicca che ha rivelato solo di recente. Oggi Amilcar può vantarsi di aver conosciuto il suo idolo Maradona grazie alla sta partecipazione come professionista ad Amici. Anche il figlio è entusiasta quando vede le foto del papà con il compianto Pibe de Oro.