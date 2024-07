Walter Ricci fidanzato di Arisa in duo con l’altra ex Amici

Chissà se Arisa, 41 anni all’anagrafe molto più giovane nel fisico e nello spirito, ha ascoltato le cover di Walter Ricci insieme ad una famosa cantante ex Amici di Maria De Filippi. Musicista jazz di origini napoletane, 35 anni, il nuovo fidanzato della vincitrice di Ballando con le stelle, in coppia con l’ex Vito Coppola, è un nome importante nel suo settore. Oggi vediamo Arisa felice e una bella coppia beccata dal settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini che si gode qualche giorno di vacanza nella splendida Maratea, in Basilicata. Nelle foto tra i due artisti c’è una grande complicità, affetto e passionali effusioni. La carriera e la grande voce, tra le più belle del panorama musicale italiano, di Rosalba Pippa sono note. Dalle vittorie a Sanremo con Sincerità e Controvento, al grande successo di Meraviglioso amore mio e La Notte. Per la lucana si sono aperte le porte della televisione come professoressa di Amici di Maria De Filippi e anche come giurata del Cantante Mascherato condotto da Milly Carlucci. Anche nella carriera del suo nuovo fidanzato Walter Ricci c’è il talent di Canale 5, anche se solo di riflesso. Da tempo il musicista napoletano collabora con Karima, grande protagonista di Amici nel 2006 oggi stella del jazz. La cantante livornese con Walter Ricci ha formato un vero e proprio duo che gira lo Stivale per proporre le loro cover di successi iconici come “Mambo Italiano” e “Quando quando quando”. Insomma potremmo dire per che Arisa il suo fidanzato attuale era nel destino, magari era solo una questione di tempo e che ci fosse la giusta contingenza astrale per il loro primo vero incontro. A volte per due anime destinate a stare insieme, per incontrarsi e amarsi, deve esserci anche il momento perfetto e la giusta predisposizione per riconoscersi. Le premesse per la coppia Arisa Walter Ricci ci sono tutte.

Walter Ricci Arisa e il fantasma Vito Coppola

Vito Coppola oggi è una star in Inghilterra dove è ritornato al momento a vivere in pianta stabile. Ha vinto l’ultima edizione di Strictly Come Dancing e ha partecipato a Celebrity Masterchef UK. Fronte vita sentimentale sembra essere single. Eppure a distanza di tre anni e una presunta storia d’amore fugace si continua ad associare Arisa a Vito Coppola. Probabilmente in coppia a Ballando con le Stelle tra un Tango e una Rumba, un Cha Cha e una Bachata, la cantante e il ballerino hanno fatto sognare milioni di telespettatori italiani che hanno visto tra i due complicità e passione. Che sia stato vero amore o no spetta solo loro saperlo, chi è diventato loro fan ha avuto il piacere di emozionarsi vedendoli in pista. Due gli ex più o meno famosi al gossip di Arisa. Lorenzo Zambelli suo manager agli albori del successo quando ha vinto il Festival di Sanremo con il brano Sinceramente che l’ha rese celebre e Andrea Di Carlo. Con quest’ultimo, anche lui manager, ci furono all’epoca diverse polemiche per il matrimonio saltato.