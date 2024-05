Maxton Hall Harriet Herbig-Matten è Ruby Bell segno zodiacale e fidanzato

Harriet Herbig-Matten è l’attrice che interpreta Ruby Bell nella serie Maxton Hall: cosa ha fatto in carriera e chi è il suo fidanzato

Il grande successo di Maxton Hall può essere dimostrato non solo dai tanti fan arrivati in pochi giorni ma anche e soprattutto dal fatto che Prime Video ha rinnovato la serie per la seconda stagione. Per farlo è stato pubblicato un post con Damian Hardung che interpreta James Beaufort e l’attrice Harriet Herbig-Matten che ricopre il ruolo di Ruby Bell. La coppia al centro del meccanismo di Maxton Hall è anche oggetto di gossip con i fan che sperano di vedere i due fidanzati anche nella realtà. Nemici-amanti con un feeling speciale che non è passato inosservato. Harriet Herbig-Matten, 21 anni, è nata il 21 agosto 2003 a Monaco di Baviera sotto il segno zodiacale del Leone. Ha debuttato nella recitazione quando aveva solo 12 anni per un cortometraggio poi ha fatto parte del cast del film The Pubescent nel 2016. Dopo altre piccole parti al cinema, è approdata nell’universo Prime Video per la serie dedicata ai più piccoli Bibi & Tina. Il grande successo ha portato anche alla produzione di un film ispirato alla stessa storia e in cui era presente anche Harriet Herbig-Matten. L’attrice che interpreta Ruby Bell in Maxton Hall parla tre lingue: tedesco, inglese e francese. Tra le curiosità vive a Berlino per lavoro, suona pianoforte e flauto ed è appassionata di sport infatti gioca a tennis, ama l’arrampicata e lo sci. Inoltre per la serie Bibi & Tina ha imparato anche a cavalcare. In un’intervista ha raccontato di essere una grande fan e di aver voluto fortemente la parte perché già sapeva a memoria alcuni degli episodi trasmessi in radio essendo Bibi & Tina nato come radiodramma. Harriet Herbig-Matten ha fatto parte del cast anche di Where’s Wanda, serie tv su Apple TV, e La fiaba del Flauto Magico.

Harriet Herbig-Matten il gossip sui suoi amori

Ovviamente dall’uscita della serie su Prime Video tutti sperano (e credono) che il fidanzato dell’attrice che interpreta Ruby Bell in Maxton Hall sia proprio Damian Hardung, cioè il volto scelto per impersonare James Beaufort. In Germania il gossip dà per certa la coppia ma c’è anche chi crede che in realtà che il fidanzato di Harriet Herbig Matten non ci sia e che si tratta semplicemente di un’operazione commerciale. Durante un’intervista i due hanno parlato della serie ma anche dei caratteri dei loro personaggi e l’attrice ha spiegato non uscirebbe mai con un ragazzo che abbia lo stesso atteggiamento di James Beaufort di Maxton Hall. Un modo per disorientare per annunciare che la seconda stagione della serie Prime Video si farà.