Maxton Hall Damian Hardung cosa altro ha fatto e vita privata

Damian Hardung in Maxton Hall è James Beaufort: ha fatto Il nome della rosa, studia medicina e parla più lingue di quanto immagini

Arrivata in punta di piedi su Amazon Prime Video, Maxton Hall si sta rivelando un successo a sorpresa per la piattaforma anche in Italia. La serie romance adolescenziale in sei episodi arriva dalla Germania ed è tratta dal primo libro della trilogia di Mona Kasten, intitolato Save me e uscito nel 2018. La trama segue molti stereotipi del genere, ma sta piacendo molto al pubblico anche nel nostro paese, nonostante non abbia ricevuto una pubblicità particolarmente ossessiva e non abbia delle vere e proprie stare nel cast. La protagonista femminile Ruby Bell è interpretata dall’attrice Harriet Herbig-Matten, mentre la sua controparte maschile e love interest James Beaufort ha il volto di un interprete un po’ più noto. Stiamo parlando di Damian Hardung, attore tedesco nato il 7 settembre 1998, quindi sotto il segno della Vergine, a Colonia. Molto promettente fin da giovanissimo, a 14 anni ha ricevuto una borsa di studio, trasferendosi per un po’ a studiare a New York. Oggi continua a dedicarsi agli studi, oltre che alla recitazione, frequentando l’università per il corso di laurea in medicina, proprio come il fratello: in questa veste, durante la pandemia del Covid-19 in Germania sono stati entrambi tra le persone che hanno eseguito le vaccinazioni per la popolazione. Nel suo passato, però, c’è anche la passione per il calcio, perché da ragazzino l’attore di Maxton Hall giocò addirittura nelle giovanili del Colonia, la squadra della sua città. Ha iniziato a recitare quando aveva 12 anni, apparendo poi in varie serie tv e film in Germania, compreso The Most Beautiful Girl in the World, una commedia del 2018 che rimette in scena il Cirano de Bergerac in chiave moderna. Il pubblico italiano lo conosce però per la serie Rai Il nome della rosa (2019), dove ha interpretato il giovane monaco Adso, che accompagna il protagonista Guglielmo di Baskerville (John Turturro) nella sua indagine.

Potrebbe interessarti anche: Perché Maxton Hall 2 si farà ma non c’è ufficialità

Damian Hardung lingue e fidanzata

Successivamente, Damian Hardung ha recitato in una serie Netflix che ha avuto un discreto successo, Come vendere droga online (in fretta), una produzione tedesca del 2019 in cui interpreta il personaggio di Dan Riffert. È poi tornato nello stesso ruolo nello spin-off del 2022 Buba. L’attore che interpreta James Beaufort parla cinque lingue. Sebbene il tedesco sia la sua lingua madre, James Hardung parla anche un buon inglese. Anche se non è la sua lingua madre, lo indica come un livello di abilità pari a quello del tedesco. Sa parlare anche il francese, l’italiano e il mandarino in misura variabile e sa usare anche i dialetti americani standard e inglesi standard. Maxton Hall rappresenta il suo ruolo più importante finora: la sua parte è quella di James Beaufort, rampollo di una ricca e potente famiglia che inizia a tallonare la protagonista Ruby Bell, per proteggere la sorella Lydia, che Ruby ha scoperto avere una relazione con un professore. Dalla loro iniziale inimicizia, però, nascerà un legame molto forte e per entrambi inaspettato. Maxton Hall ha monopolizzato anche la vita privata di James Hardung. Sembra che sia attualmente single, ma i fan di tutto il mondo sono convinti che stia uscendo con la sua collega nella serie, Harriet Herbig-Matten, che interpreta Ruby. Non è chiaro se le voci siano vere o nascano dalla chimica mostrata sul set ma giorno dopo giorno l’ipotesi prende sempre più piede.