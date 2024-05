Maxton Hall serie: da quale libro è ispirato e le differenze

Maxton Hall è una serie adolescenziale di Amazon Prime Video che sta già spopolando: da dove arriva e a quale libro è ispirata

È arrivata sulla piattaforma di streaming di Jeff Bezos lo scorso 9 maggio, e sebbene non abbia avuto grande pubblicità e non abbia nel cast delle grandi star Maxton Hall sta già raccogliendo molti consensi online. Anche per via della sua affiatata coppia di protagonisti, gli attori Harriet Herbig-Matten e Damian Hardung, e per le tematiche romance, che da sempre fanno molta presa sui giovanissimi.

L’ambientazione è la classica scuola privata per l’altissima società, il Maxton Hall College, in cui la protagonista Ruby Bell si ritrova solo grazie a una borsa di studio. Immersa in un mondo molto diverso da quello da cui proviene, e in cui riesce a passare sostanzialmente inosservata, Ruby attira le attenzione non volute del ricco e affascinante James Beaufort, rampollo di una potente famiglia. James inizia a tallonarla, in realtà, per proteggere la sorella Lydia, che Ruby ha visto in atteggiamenti intimi assieme a un professore, ma alla fine proverà una crescente attrazione per la protagonista della serie. Un amore destinato a generare complicazioni, perché la famiglia Beaufort ha ben altri piani per il futuro del proprio figlio.

Ambientazione britannica, come si intuisce dai nomi, ma in realtà Maxton Hall è una serie di produzione tedesca, e tedeschi sono tutti gli attori protagonisti dello show. Dalla Germania proviene anche il libro che ha ispirato la serie di Amazon Prime Video, ovvero Save Me di Mona Kasten, uscito nel 2018 e subito diventato un best seller. Nello stesso anno è uscito anche la seconda parte della storia, un libro intitolato Save you, ma Maxton Hall è tratto dal primo romanzo, trasposto in una serie da sei episodi.

Potrebbe interessarti anche: Perché Maxton Hall 2 si farà ma non c’è ufficialità

Maxton Hall e il successo di Save us

L’autrice Mona Kasten li ha pubblicati che era ancora molto giovane, essendo nata ad Amburgo nel 1992. In seguito, Kasten ha concluso la trilogia con il libro Save us, per cui ci si può attendere che, in caso di successo, la serie possa essere rinnovata fino a tre stagioni. Generalmente, lo show di Amazon Prime Video è abbastanza fedele alla trama del primo libro della trilogia di Mona Kasten, anche se i fan online hanno fatto notare che esistono alcune differenze. Soprattutto in fatto di caratterizzazione dei personaggi, dato che molti utenti sui social hanno sottolineato come nel libro James e Ruby fossero molto meno antagonisti all’inizio rispetto a quanto si vede in Maxton Hall.