Perché Maxton Hall 2 si farà ma non c’è ufficialità

Maxton Hall è una delle rivelazioni del momento su Amazon Prime Video e il pubblico vuole già sapere se ci sarà una seconda stagione della serie tedesca.

Ci sarà Maxton Hall 2? Il pubblico italiano, e non solo, vuole sapere se la storia di Ruby Bell e James Beaufort andrà avanti o meno, dopo i primi sei episodi disponibili dallo scorso 9 maggio su Amazon Prime Video. La nuova serie romance prodotta in Germania sta raccogliendo un grande consenso tra il pubblico giovanissimo in giro per il mondo, e in tanti già la descrivono come un possibile nuovo fenomeno Twilight (anche se nella trama non ci sono elementi soprannaturali).

La storia si svolge in un’immaginaria prestigiosa scuola privata anglosassone, il Maxton Hall College, che la protagonista Ruby può frequentare solo grazie a una borsa di studio. Qui, dopo aver scoperto che la sua compagna Lydia Beaufort ha una relazione segreta con un professore, inizia a venire tallonata da James, il fratello di lei, che vuole assicurarsi che Ruby non riveli il segreto. James è il rampollo di una ricca e potente famiglia, e ha un carattere molto duro e difficile, ma più passerà il tempo e più i due si avvicineranno, portando a gettare le rispettive maschere e venendo travolti dall’amore. Una relazione sentimentale che, però, sarà fortemente osteggiata dalla famiglia di lui, che ha in serbo altri piani per il proprio erede.

Maxton Hall è tratto dal romanzo Save me di Mona Kasten, uscito nel 2018 e subito divenuto un grande successo editoriale in Germania, venendo poi pubblicato in numerose altre lingue. Il libro è però il primo capitolo di una trilogia, che comprende anche i successivi Save you e Save us. In poche parole, il materiale per proseguire la storia della nuova serie di Amazon Prime Video c’è, e i piani della produzione sono chiaramente quelli di andare avanti e completare la trilogia.

Maxton Hall 2 di cosa parlerà

Al momento non ci sono conferme circa un Maxton Hall 2, ma la seconda stagione dello show sembra attualmente molto probabile, visto il successo che la serie sta riscuotendo dopo soli pochi giorni dalla sua pubblicazione in streaming. Inoltre la piattaforma tende ad annunciare i rinnovi solo in estate, anche per questo non ci sono ufficialità. Questi sei episodi iniziali sono solamente l’incipit della storia scritta da Mona Kasten, e il finale della stagione è aperto, con la speranza di un rinnovo. Se così dovesse succedere, probabilmente Maxton Hall 2 potrebbe arrivare su Amazon Prime Video nel corso del 2025. La trama verterà sugli argomenti del secondo romanzo della saga. La prima stagione di Maxton Hall è molto fedele alla trama del libro Save Me di Mona Kasten e immaginiamo che la seconda stagione seguirà la trama del sequel Save Us. In Maxton Hall 2 si parlerà quindi di James che affronta la morte di sua madre e di come ciò influisca sulla sua relazione con Ruby. Senza spoiler, è drammatico e caotico come la prima stagione. Oltre a ciò, scopriremo se Ruby e James entreranno a Oxford e ci saranno altri drammi tra Lydia e il signor Sutton.