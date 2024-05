Amici 24 chi vince secondo Luca Jurman spiazza

In diretta su Canale 5 stasera la finale di Amici 2024: chi vince tra Sarah, Petit, Mida e Holden per l’ex prof Luca Jurman che commenta il talent sui social

Forse i giovanissimi che seguono Amici di Maria De Filippi non lo conoscono ma in fatto di talenti sbaglia poco. Luca Jurman, 57enne musicista e cantante milanese, è stato vocal coach del programma dal 2007 al 2011: sotto la sua guida si sono formati, per capirci, Marco Carta, Alessandra Amoroso, Valerio Scanu e Silvia Olari. Da tempo l’ex prof. dispensa critiche e consigli nei confronti degli allievi della trasmissione. Così durante una live sui social network, Luca Jurman si è sbilanciato, indicando chi secondo lui vince Amici 2024 spiegando anche il perché della sua profezia. Due i nomi che secondo lui meritano più di tutti gli altri allievi di uscire vincitori di questa 23a edizione dello show di Maria De Filippi. Secondo il docente, Amici 24 dovrebbero vincerlo Marisol nel ballo e Sarah Toscano nel canto, le più talentuose della scuola di Canale 5 di quest’anno. In particolare, Luca Jurman ha avuto giudizi molto positivi per Sarah, la diciottenne cantante di Vigevano che ha sorpreso tutti nel corso del serale. Rispetto a Holden, Mida e Petit si è distinta la voce di Mappamondo per musicalità secondo il professionista di jazz.

Amici 24 Luca Jurman attacca il programma

A inizio anno, l’ex giudice di Amici non era stato affatto tenero con il programma di Maria De Filippi, di cui ha fatto parte fino al 2011. Dal suo clamoroso addio in diretta durante il serale di oltre 13 anni fa, il musicista milanese non ha mai perso occasione di criticare Amici. Ha accusato il programma di essere “imbarazzante”, senza alcuna didattica, e dicendo che il talent passa “messaggi sbagliati”. Tra le accuse che più hanno fatto discutere, quella di cantare in playback, di utilizzare l’autotune e di dare spazio a persone come Rudy Zerbi, oltre ad accuse di nepotismo per il caso di Holden (figlio di Paolo Carta, marito di Laura Pausini). Ne era nata una polemica con botta e risposta prima tra Luca Jurman e LDA, e poi con Paola Di Gesù, produttrice esecutiva di Amici, che aveva detto che il musicista voleva attirare l’attenzione e aveva più volte richiesto di tornare nel programma.